El Riesgo País perfora los 520 puntos en una jornada de euforia para los activos argentinos

En una jornada marcada por la volatilidad en los mercados internacionales, los activos argentinos lograron consolidar una tendencia positiva tanto en la plaza local como en Wall Street. Los bonos soberanos en dólares, incluidos los Bonar y Globales, registraron un incremento promedio del 0,5%, movimiento que permitió que el riesgo país medido por JP Morgan descendiera 10 unidades, ubicándose en los 516 puntos básicos.

El optimismo también se extendió a las acciones. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una ganancia del 3,1% , alcanzando los 2.877.438,50 puntos. Por su parte, los certificados de depósitos argentinos (ADR) que cotizan en Nueva York mostraron avances significativos, especialmente en el sector bancario , donde se registraron alzas de hasta el 8,8% e incluso del 9% en algunos casos.

El peso del contexto internacional

Este desempeño favorable de los mercados locales se dio en un marco global complejo. Los inversores internacionales mantienen la mirada puesta en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, especialmente tras la orden del líder iraní de prohibir el envío al exterior de uranio con potencial uso militar. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el progreso de las conversaciones de paz y mantiene la presión sobre el precio del petróleo, que cerró cerca de los USD 100 por barril.

Asimismo, la economía estadounidense atraviesa un período de transición bajo la nueva gestión de Kevin Maxwell Warsh en la Reserva Federal (Fed). Las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU. continúan elevadas: el rendimiento a dos años subió al 4,1%, mientras que el bono a diez años rozó el 4,7%, señales que el mercado interpreta como una advertencia sobre la persistencia inflacionaria.

IA y Energía: los motores externos

Según expertos del sector, el escenario externo está hoy definido por el "auge de la inteligencia artificial y la volatilidad energética". El mercado permanece expectante ante los balances de gigantes tecnológicos como Nvidia, cuyo desempeño es clave para el sector tecnológico global. Mientras tanto, la presión alcista sobre el crudo y las altas tasas en EE. UU. retrasan las expectativas de una baja de tipos por parte de la Fed, sumando un componente de cautela a la operatoria internacional que, de momento, no ha frenado el avance de los activos financieros argentinos.