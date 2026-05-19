El Riesgo País volvió a subir y cayeron las acciones

Este martes volvió a ser una jornada negativa para las acciones y los bonos argentinos, que cayeron en Wall Street. A su vez, el precio del petróleo se sostuvo.

Wall Street volvió a operar a la baja y eso se vio reflejado en los activos nacionales, ya que el S&P Merval cedió 1,5% y el riesgo país, índice que confecciona el JP Morgan, alcanzó los 547 puntos básicos, tras haber caído debajo de los 500 puntos la semana pasada.

En la jornada, las acciones tecnológicas arrastraron a los mercados estadounidenses en la tendencia bajista, entre 0,7% y 0,8%. Y en este contexto, los inversores midieron la falta de señales concretas de avance hacia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En cuanto al petróleo, finalizó la jornada de forma mixta. Por un lado, el crudo intermedio de Texas subió 0,1% y se ubicó en US$104,4 el barril que será entregado en julio. Por otro lado, la variedad Brent del Mar del Norte cedió 0,6% y quedó a US$111,4 por barril.

En este caso, los ADR, como las acciones de las compañías argentinas que se negocian en dólares en Wall Street, en su mayoría, cerraron a la baja: Banco Supervielle (-6,3%), Grupo Galicia (-5,6%), Banco Francés (-5,4%) y Banco Macro (-4,6%).

También los bonos soberanos en dólares, como los Bonar y Globales, sufrieron una baja del 0,3% en promedio.

Asimismo, el incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano siguió presionando a las bolsas, teniendo en cuenta que la tasa de referencia a 10 años superó el 4,6% en el inicio del martes.

En tal sentido, la preocupación respecto a una inflación más elevada fue lo que impulsó los rendimientos de los bonos, al tiempo que los bloqueos en el Estrecho de Ormuz incitaron un repunte en los precios del petróleo.

Otro tema de debate en Wall Street es si la Reserva Federal subirá las tasas de interés para controlar la inflación, dejando la posibilidad de poner en riesgo el interés por las acciones de crecimiento, como las elevadas valoraciones de cada una de las acciones de inteligencia artificial que están en el centro de la escena.

En tal sentido, es el optimismo sobre una posible solución la que se adueñó de los mercados luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que hay “negociaciones serias” que podrían llegar a decantar en una “muy buena posibilidad” de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

Además, los resultados de Nvidia, esperados el miércoles, serán el momento más trascendente de la semana. Por eso, las expectativas de los inversores que apostarán por la empresa más valiosa del mundo son considerablemente altas.

Asimismo, Nvidia es un indicador clave para el sector de la Inteligencia Artificial (IA) y es protagonista cada día para sostener a los mercados en medio del contexto de inflación e incertidumbre geopolítica.

Respecto al Merva, expertos de Rava Bursátil marcaron que “se ubica en un nivel de soporte relevante cerca de los 1.800 puntos. El sector energético exhibe mayor firmeza técnica y fundamental, impulsado por el interés de inversores institucionales extranjeros y anuncios de inversión por parte de YPF. El mercado monitorea con atención si estos valores actúan como piso para un eventual rebote o si la volatilidad internacional presiona hacia una corrección mayor”.

Por último, añadieron que el mercado global “centra su atención en el balance trimestral de Nvidia -miércoles 20 de mayo en el after-, empresa que concentra el 9% de la capitalización del índice S&P 500.

El aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años genera presión sobre los mercados emergentes y otros activos de riesgo. En Brasil, las expectativas de tasas de interés más altas y el contexto político afectan el desempeño de los activos”.