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Eramos pocos y apareció la Federación Económica de San Juan: qué opinó sobre adelantar la fecha del Día del Padre

Mediante un duro comunicado, la entidad se sumó al rechazo contra la propuesta unilateral de la Cámara de Comercio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A través de un comunicado oficial emitido este martes, el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan (FESJ) manifestó su firme rechazo al pedido de adelantar la celebración del Día del Padre en la provincia, una iniciativa que había sido presentada por la Cámara de Comercio.

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Desde la FESJ argumentaron de forma contundente que la fecha tradicional del tercer domingo de junio —que este año cae 21 de junio— es "inamovible". La entidad criticó la falta de consenso de la propuesta contraria, señalando que se realizó "sin consultar al resto de las entidades que representamos al sector comercial de la provincia".

El eje del reclamo de la Federación radica en el impacto negativo que un adelantamiento tendría sobre la actividad económica local. Según explicaron, modificar el calendario significaría "quitarle días de venta clave al comercio en la semana de la quincena y el medio aguinaldo".

Para contrarrestar esto, la FESJ propone una estrategia comercial diferente: mantener el domingo 21 de junio como el día central y aprovechar el viernes 19 de junio para potenciar las ventas de último momento.

Por otra parte, el comunicado firmado por Carlos A. Iramain, vicepresidente del sector comercio de la FESJ, llevó claridad sobre el funcionamiento de los locales de cara al sábado previo a los festejos.

Se detalló que el comercio podrá abrir sus puertas el sábado 20 de junio, siempre y cuando las empresas cumplan estrictamente con lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 respecto a la remuneración y descansos del personal de comercio para los días feriados.

Con esta postura, el sector comercial formal de la provincia busca blindar una de las fechas más importantes del año para el consumo, priorizando la inyección de liquidez que generan los aguinaldos en la economía sanjuanina.

Una disputa entre dos cámaras

La interna del comercio sanjuanino sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión. En un escenario ya marcado por la incertidumbre económica y la caída del consumo, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan difundió un duro comunicado en el que rechazó lo que calificó como “medidas unilaterales” impulsadas por el presidente de la Cámara de Comercio local, Hermes Rodríguez. El pronunciamiento se da días después de que se instalara la polémica por la posible modificación de la fecha del Día del Padre, una iniciativa que generó posiciones enfrentadas dentro del sector y dejó al descubierto diferencias de fondo sobre cómo afrontar el calendario comercial.

Desde Comerciantes Unidos -presidida por Marcelo Quiroga- cuestionaron con firmeza tanto el contenido como la forma de las propuestas. “Consideramos que sus acciones no representan el sentir ni las necesidades del comercio local”, manifestaron en el documento. Además, sugirieron que las iniciativas responden a intereses “político-personales” y no al bienestar general del sector.

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