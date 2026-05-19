En la vendimia 2026, San Juan mantuvo su producción en medio de la caída nacional y destacaron la "excelente" calidad de la uva

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) difundió este martes el informe final de la cosecha 2026, que dejó un dato central para el sector. Mientras la producción nacional de uva cayó un 8% respecto al año anterior, San Juan logró sostener su volumen dentro de los niveles esperados.

Datos de abril Exportaciones: el mosto sigue creciendo en San Juan, mientras el vino marcó una leve caída en volumen

Informe Confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto también mostró un aumento

Según los datos oficiales, en todo el país se cosecharon 18.391.299 quintales de uva. En ese escenario, Mendoza concentró la mayor producción con 13.147.187 quintales, mientras que San Juan alcanzó los 4.097.938 quintales, consolidándose como el segundo polo vitivinícola del país.

Uno de los puntos destacados del informe es que, en el caso sanjuanino, no hubo diferencias entre lo estimado previamente y lo finalmente recolectado, lo que marca un alto nivel de precisión técnica. En Mendoza, en tanto, la variación fue del -2%.

Desde el INV señalaron que estas estimaciones previas -difundidas en febrero tras relevamientos en campo- permiten anticipar escenarios y mejorar la toma de decisiones en toda la cadena productiva, desde viñateros hasta bodegueros.

Este resultado se da en un contexto mixto para la actividad. Por un lado, a nivel nacional las exportaciones vienen mostrando una recuperación sostenida en lo que va del año, con subas tanto en vino como en mosto. Sin embargo, en San Juan los últimos datos reflejaron caídas en el valor de las exportaciones de vino, lo que evidencia tensiones en los precios internacionales.

Innovación y seguimiento en tiempo real

Otro de los ejes que resaltó el organismo fue la implementación de un nuevo sistema digital de estadísticas de cosecha, que permitió seguir día a día la evolución de la vendimia. La herramienta, de acceso online para inscriptos, ofrece datos desagregados por zona y variedad, algo poco habitual incluso a nivel internacional.

Este sistema se complementó con los tradicionales partes semanales publicados en la web del organismo, lo que garantizó tanto el acceso público como el análisis técnico detallado.

Una vendimia marcada por la calidad

Más allá de los volúmenes, el dato más alentador para el sector llegó por el lado cualitativo. Técnicos del INV calificaron la vendimia 2026 como de “excelente” sanidad y calidad.

Durante el proceso se realizaron más de 900 microvinificaciones -un 70% más que en 2025- con uvas de distintas regiones del país. Estos ensayos permitieron confirmar una muy buena madurez polifenólica, un factor clave para la elaboración de vinos tintos de alta gama.

Así, aunque la cosecha fue menor en términos generales, el 2026 podría destacarse por la calidad final de los vinos, un aspecto que resulta determinante para el posicionamiento del producto argentino en los mercados internacionales.