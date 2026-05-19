martes 19 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

En la vendimia 2026, San Juan mantuvo su producción en medio de la caída nacional y destacaron la "excelente" calidad de la uva

El informe final del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se conoció este martes y confirmó una baja del 8% a nivel país. En ese contexto, la provincia cosechó más de 4.000.000 de quintales, manteniéndose firme pese a la baja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vendimia vinos

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) difundió este martes el informe final de la cosecha 2026, que dejó un dato central para el sector. Mientras la producción nacional de uva cayó un 8% respecto al año anterior, San Juan logró sostener su volumen dentro de los niveles esperados.

Lee además
confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto tambien mostro un aumento
Informe

Confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto también mostró un aumento
exportaciones: el mosto sigue creciendo en san juan, mientras el vino marco una leve caida en volumen
Datos de abril

Exportaciones: el mosto sigue creciendo en San Juan, mientras el vino marcó una leve caída en volumen

Según los datos oficiales, en todo el país se cosecharon 18.391.299 quintales de uva. En ese escenario, Mendoza concentró la mayor producción con 13.147.187 quintales, mientras que San Juan alcanzó los 4.097.938 quintales, consolidándose como el segundo polo vitivinícola del país.

Uno de los puntos destacados del informe es que, en el caso sanjuanino, no hubo diferencias entre lo estimado previamente y lo finalmente recolectado, lo que marca un alto nivel de precisión técnica. En Mendoza, en tanto, la variación fue del -2%.

Desde el INV señalaron que estas estimaciones previas -difundidas en febrero tras relevamientos en campo- permiten anticipar escenarios y mejorar la toma de decisiones en toda la cadena productiva, desde viñateros hasta bodegueros.

Este resultado se da en un contexto mixto para la actividad. Por un lado, a nivel nacional las exportaciones vienen mostrando una recuperación sostenida en lo que va del año, con subas tanto en vino como en mosto. Sin embargo, en San Juan los últimos datos reflejaron caídas en el valor de las exportaciones de vino, lo que evidencia tensiones en los precios internacionales.

Innovación y seguimiento en tiempo real

Otro de los ejes que resaltó el organismo fue la implementación de un nuevo sistema digital de estadísticas de cosecha, que permitió seguir día a día la evolución de la vendimia. La herramienta, de acceso online para inscriptos, ofrece datos desagregados por zona y variedad, algo poco habitual incluso a nivel internacional.

Este sistema se complementó con los tradicionales partes semanales publicados en la web del organismo, lo que garantizó tanto el acceso público como el análisis técnico detallado.

Una vendimia marcada por la calidad

Más allá de los volúmenes, el dato más alentador para el sector llegó por el lado cualitativo. Técnicos del INV calificaron la vendimia 2026 como de “excelente” sanidad y calidad.

Durante el proceso se realizaron más de 900 microvinificaciones -un 70% más que en 2025- con uvas de distintas regiones del país. Estos ensayos permitieron confirmar una muy buena madurez polifenólica, un factor clave para la elaboración de vinos tintos de alta gama.

Así, aunque la cosecha fue menor en términos generales, el 2026 podría destacarse por la calidad final de los vinos, un aspecto que resulta determinante para el posicionamiento del producto argentino en los mercados internacionales.

Temas
Seguí leyendo

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan

Edificios de 20 pisos en San Juan: por qué la idea divide a los constructores locales

La Bancaria logró un nuevo aumento y el salario inicial supera los 2,3 millones de pesos

Cómo nació la interna y los datos clave de la feroz pelea entre dos cámaras comerciales de San Juan

Hot Sale en San Juan: ticket promedio de $90.000 y hubo furor por televisores y camisetas de la Selección Nacional

La guerra sin fin en el comercio de San Juan: una cámara habló sobre "medidas unilaterales", tras la polémica por el Día del Padre y los feriados

El Gobierno quiere habilitar edificios de 20 pisos en San Juan

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en abril

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial busca modificar la normativa urbana para habilitar edificios de mayor altura en San Juan y el debate estalló entre constructores, ingenieros y arquitectos. 
Debate

Edificios de 20 pisos en San Juan: por qué la idea divide a los constructores locales

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.
En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Te Puede Interesar

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas
Tribunales

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas

Por Luz Ochoa
Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja
Flagrancia

Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan
Relevamiento

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan

Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho
Obra pública

Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho

Foto: Prensa San Martín.
Cachetazo en Concepción

La Reserva de San Martín perdió el clásico con la Lepra y se hunde en el fondo de la tabla