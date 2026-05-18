Hot Sale en San Juan: ticket promedio de $90.000 y hubo furor por televisores y camisetas de la Selección Nacional

Las ventas en el comercio sanjuanino durante el Hot Sale fueron similares al año pasado. En este sentido, el sector comercial afirmó que el ticket promedio fue de $90.000 y hubo furor por la compra de televisores y camisetas de la Selección nacional.

Boom por el Mundial Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo

Hermes Rodríguez presidente de la Cámara de Comercio de San Juan contó que los resultados han sido similares en volumen de ventas al año anterior, aunque el comportamiento del consumidor muestra que se ha gastado menos dinero en términos generales.

Detalló que a nivel nacional, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico reportó unos 7,5 millones de consultas, pero se concretaron menos operaciones de las esperadas. En San Juan, explicó que el ticket promedio se situó en $90.000, una cifra inferior al promedio nacional, que rondó los $100.000 o $106.000.

Rodríguez manifestó comentó que lo más vendido fueron los televisores, impulsados principalmente por la reaparición de las 18 cuotas sin interés. También, aseguró que hubo buenas compras en artículos de calefacción.

En otro orden, afirmó que hubo un fuerte interés por la ropa de la Selección Argentina. “Se vendieron camisetas (con precios de entre $150.000 y $250.000) y camperones (de más de $400.000). El éxito fue tal que algunos comercios del microcentro se quedaron sin stock de estos productos oficiales”, expresó el dirigente.

Por su parte Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, que hubo un 5% menos de ventas que el año pasado. Informó que los más vendidos fueron electrónica como televisores o sonidos, indumentaria, calzado y celulares.

Quiroga manifestó que la mayor parte de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito alcanzado a un 60% de las transacciones, debido a que la gente aprovechó las promociones de cuotas sin interés que llegaron hasta 24 cuotas.