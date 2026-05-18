A un año de trabajo del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa se resolvió el primer caso

Desde que el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa se puso en marcha hace un año se está trabajando con 120 menores derivados desde los juzgados penales de Niñez y Adolescencia en el proceso que lleva a cabo un equipo de especialistas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. La noticia es que en este tiempo se ha logrado resolver un caso - cuyos datos filiatorios no pueden darse a conocer por ser dos menores de edad y por haberse firmado un pacto de confidencialidad. El resto continúa en ese camino ya que no han logrado cumplir con los pasos reparatorios esperados.

El caso resuelto está vinculado a una persona de entre 12 y 18 años, que cometió un delito contra otro-lo que encuadra desde una amenaza hasta un hecho de violencia-, y por propia voluntad transitó un proceso de prácticamente 12 meses de trabajo personal a conciencia para poder reconocer la gravedad de lo que hizo, asumir su responsabilidad en el hecho y, en este caso, pedir disculpas a la persona afectada -que también participa voluntariamente en el proceso-, y su entorno, y así reparar el daño.

Esta breve historia de vida atravesada por un delito, constituye el primer caso resuelto bajo un nuevo paradigma de trabajo: a través del programa de Justicia Juvenil Restaurativa, con el que en lugar de aplicar penas sancionatorias y punitivas, se busca mediante un proceso que se hace “a medida” de cada personas, que entienda lo que ha hecho, se responsabilice por sus actos y pueda reparar el daño ante la víctima y ante toda la sociedad, comprometiéndose a partir de lo vivenciado, a no volver a cometer otros delitos.

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No es posible dar los datos filiatorios ni de victimario ni de la víctima del hecho porque en este tipo de programa se protegen bajo la firma de un acta compromiso de confidencialidad absoluta.

Ya casi ha transcurrido un año desde que comenzó a aplicarse este nuevo programa de abordaje que involucra a diferentes poderes del Estado y en la actualidad son 120 chicos con los que se trabaja esperando llegar a buen término. No es tarea sencilla. Lo importante es que hasta el momento, ninguna de las personas que se han hecho parte de estos procesos -que se ejecuta por medio entrevistas en Cámara Gesell y la aplicación de estrategias y técnicas no sólo con el menor sino con su entorno para conocer su realidad y también con la víctima- ha registrado nuevos ilícitos, según informan desde los organismos compremitos con el programa.

Todo este accionar evidencia un avance en el sistema de Justicia Juvenil, al menos una mirada diferente a lo que se estaba aplicando hasta el año 2023, cuando se firmó el convenio que dio inicio a esta política pública.

El camino transitado

El programa de Justicia Juvenil Restaurativa nació en el seno de la Corte de Justicia de San Juan y fue el ministro de la Corte, Juan José Victoria quien propuso ejecutarlo a través de un organismo del Poder Ejecutivo ni bien asumió el gobernador Orrego, las primeras semanas de diciembre del 2023. El mandatario provincial aceptó el desafío y dispuso que fuese la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el órgano desde dónde se aplique. Además se hizo partícipe a los municipios de Capital, Santa Lucía, Rawson y Jáchal, a las autoridades del Servicio Penitenciario y la Policía de San Juan.

Para ponerlo en marcha, se conformaron dos equipos técnicos de trabajo tanto en esta dependencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano como en la Corte, quienes tuvieron durante todo el 2024 un ciclo completo y complejo de capacitación, a cargo de Raúl Calvo Soler (que es el responsable del programa en el Poder Judicial).

Recién cuando los equipos integrados por psicólogas, trabajadoras sociales, licenciados en acompañamiento terapéutico, entre otros profesionales; estuvieron en condiciones, empezó a ejecutarse a fines de mayo de 2025.

Entre los posibles delitos que pueden abordarse a través de Justicia Juvenil Restaurativa pueden citarse a modo de ejemplo, el grabar peleas, difundir fotos íntimas, el hostigamiento, el robo “por broma”, el hurto, las amenazas telefónicas o escritas en espacios físico e inclusive virtualmente, la agresión a terceros, ya sean personas, grupos de personas, instituciones, espacios físicos, entre otros. La reparación a la víctima o en caso que ella se niegue a un sustituto de la víctima, se puede hacer pidiendo disculpas y demostrando compromiso para no volver a cometer delitos, reparando el daño en un lugar físico, dando charlas a sus pares, entre otros.

Según las estadísticas, hasta el mes de mayo de 2026, el programa recibió 120 oficios judiciales de los cuales, la mayoría, casi 90 son no punibles, es decir menores de 16 años. El resto tiene entre 16 años y 17 años y 11 meses.