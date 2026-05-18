Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

En una audiencia celebrada este lunes en los Tribunales, la Justicia penal determinó la prórroga de la detención por el término de 72 horas para Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez. Ambos mayores de edad están imputados como presuntos autores de un violento asalto perpetrado contra una familia en el barrio Concepción, Capital, ocasión en la cual una menor de 13 años fue víctima de abuso sexual.

El Ministerio Público Fiscal, representado por los miembros de la UFI Delitos Contra la Propiedad, solicitó de manera urgente la medida de prisión preventiva de corto plazo con el objetivo de resguardar el proceso y garantizar la producción de un anticipo jurisdiccional de prueba. La pieza jurídica fundamental será la declaración de la víctima menor de edad mediante el dispositivo de Cámara Gesell, cuya realización quedó fijada por la Oficina Judicial para el próximo martes. Los investigadores judiciales consideran este testimonio como el elemento probatorio central para determinar la plataforma fáctica y las responsabilidades individuales de los imputados.

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El hecho delictivo bajo investigación ocurrió cuando los sospechosos, en connivencia con un tercer implicado que es menor de edad y cuyo expediente tramita ante el fuero penal juvenil, irrumpieron en la vivienda familiar. Bajo una modalidad de extrema violencia, los damnificados fueron maniatados y despojados de sus pertenencias, marco en el cual se perpetró el ataque contra la integridad sexual de la menor.

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Durante el acto procesal de la fecha, la fiscalía requirió además el secuestro y posterior peritaje de las prendas de vestir que portaba el imputado Agustín Emanuel Vila al momento de su aprehensión. Fuentes judiciales confirmaron que dicha indumentaria presenta elementos de sospecha y será sometida a análisis de laboratorio y cotejos biológicos que podrían aportar evidencia científica determinante para la causa.

El control de la detención y la apertura de la investigación formal estuvieron presididos por el Juez de Garantías, Pablo Leonardo León. Por su parte, la asistencia legal de los encartados Vila y Tello Giménez estuvo a cargo de la defensora oficial, Daniela Nielson, quien ejerció la tutela de los derechos constitucionales de los imputados durante la audiencia. Los acusados continuarán en condición de detenidos de manera incomunicada mientras se ultiman los detalles técnicos para la sustanciación de la medida testimonial de la menor.