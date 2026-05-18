Recuperaron en menos de 48 horas un auto robado en Capital: estaba abandonado en plena calle

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, que este lunes alrededor de las 8:40 localizó el rodado en calle Simón Bolívar, entre avenida Rioja y Tucumán.
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Efectivos policiales lograron recuperar un automóvil que había sido robado durante el fin de semana en Capital. El vehículo apareció abandonado en plena vía pública y fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes.
El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, que este lunes alrededor de las 8:40 localizó el rodado en calle Simón Bolívar, entre avenida Rioja y Tucumán.
Según informaron fuentes policiales, se trataba de un Renault 9 TXE denunciado como robado el pasado sábado por un hombre de 69 años. La causa había quedado radicada en la Comisaría 3ª.
Tras constatar que el vehículo coincidía con el buscado, los investigadores dieron intervención a la ayudante fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Vila, quien ordenó el secuestro del automóvil y su traslado a la Central de Policía.
El auto quedó alojado en sede policial, donde será sometido a distintas pericias antes de ser restituido a su propietario. Mientras tanto, la investigación continúa para intentar determinar quiénes participaron del robo y cómo el vehículo terminó abandonado en esa zona de Capital.