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Actualización

Los datos que se conocen hasta el momento sobre la denuncia por lesiones y amenazas contra Sergio Vallejos

El político sanjuanino y excandidato a Gobernador fue acusado por su pareja, quien se presentó el pasado sábado durante la madrugada en Cavig.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El político sanjuanino Sergio Vallejos, denunciado por un supuesto caso de violencia de género.

El político sanjuanino Sergio Vallejos, denunciado por un supuesto caso de violencia de género.

Luego de que saliera a la luz que el político sanjuanino y excandidato a Gobernador Sergio Vallejos fue denunciado por su pareja por un hecho de violencia de género, trascendieron nuevos detalles sobre el caso y la posterior investigación.

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Fuente judiciales indicaron a Tiempo de San Juan que, según la investigación preliminar, el hecho habría ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Como consecuencia, la mujer se presentó a las 5 de la mañana en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG, donde realizó la denuncia por lesiones, debido a que, según aseguró Vallejos la zamarreó y la amenazó verbalmente.

Como consecuencia,el caso quedó caratulado de manera provisoria como “lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género”, mientras avanza la investigación.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, fue entonces que, la presunta víctima fue examinada por una médica legista, quien constató la existencia de lesiones leves.

Por otra parte, en el marco de la entrevista de rigor, la denunciante, quien manifestó ser pareja de Vallejos y convivir con él, aseguró que el acusado poseía armas de fuego en el domicilio compartido. A partir de esa información, y en ausencia del imputado, el domingo por la tarde se realizó un allanamiento en la vivienda.

Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron cinco armas de distintos calibres junto con municiones. Todo el material quedó incautado de manera provisoria, a la espera de que se determine si Vallejos cuenta con la autorización correspondiente para la tenencia y portación, aspecto que continúa bajo investigación.

La causa se tramita en la UFI CAVIG, bajo la órbita del fiscal Mario Panetta, en una unidad coordinada por Claudia Ruiz Carignano y Alberto Martínez. El equipo trabaja en la recolección de pruebas y testimonios que permitan avanzar hacia la audiencia de formalización del caso.

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