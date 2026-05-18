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Comunicado

La respuesta de Vallejos tras la denuncia por violencia de género: "Hay un vil aprovechamiento político"

Tras la denuncia de su pareja, Sergio Vallejos negó los hechos, habló de “campaña política” y aseguró que demostrará su inocencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La respuesta de Sergio Vallejos tras la denuncia por parte de su pareja.

La respuesta de Sergio Vallejos tras la denuncia por parte de su pareja.

Luego de la denuncia radicada por su pareja en la Unidad Fiscal CAVIG por un presunto hecho de violencia de género, el político sanjuanino y excandidato a gobernador Sergio Vallejos difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones, afirmó que se trata de una situación personal vinculada a una separación y denunció “un vil aprovechamiento político” y una supuesta campaña en su contra. El caso continúa en investigación judicial.

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En el escrito difundido públicamente, Vallejos sostuvo que atraviesa “la triste situación de separación de mi pareja”, en referencia al vínculo con la mujer que lo denunció por lesiones y amenazas ante la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG. En ese marco, señaló que se trata de un momento “privado y personal” que se vio expuesto por su condición de figura pública.

El dirigente afirmó que la difusión del caso responde a “una campaña de despliegue mediático” destinada, según sus palabras, a provocar daño a su imagen personal y a su exposición política. En ese sentido, agregó: “Hay un vil aprovechamiento político, como dije, de esta triste situación personal por la que atravieso”, al tiempo que sugirió la existencia de intereses políticos detrás de la denuncia.

Vallejos también aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia y que buscará demostrar su inocencia. “Voy a demostrar ante la justicia mi inocencia. Y la verdad saldrá a la luz”, expresó, en un mensaje en el que insistió en que las acusaciones forman parte de un intento de perjudicarlo políticamente.

En relación con el allanamiento realizado en su domicilio, donde se secuestraron varias armas de fuego y municiones, el dirigente sostuvo que los elementos “son de mi propiedad”, que es “legítimo usuario” y que se encuentran “todas registradas a mi nombre”. Según indicó, la documentación correspondiente fue adjuntada para respaldar su versión.

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Finalmente, Vallejos cerró su comunicado señalando: “Como persona pública debo dar las explicaciones pertinentes y acá estoy. Como cristiano tengo fe en que la verdad siempre triunfará sobre la vil mentira”.

El caso se inició tras la denuncia presentada por su pareja en la madrugada del sábado en la sede de CAVIG, donde se investiga un presunto hecho ocurrido entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado. La mujer fue examinada por una médica legista que constató lesiones leves, mientras que la investigación también derivó en el secuestro de armas en el domicilio del acusado.

La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

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