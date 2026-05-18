Vecinos y gente que caminaba por la zona apagaron un incendio en un local ubicado frente a una plaza sanjuanina

Durante la madrugada del pasado domingo , un incendio generó momentos de tensión en pleno centro de Jáchal, luego de que las llamas afectaran el drugstore “VFC”, ubicado sobre calle Juan de Echegaray, entre San Juan y San Martín, frente a Plaza General San Martín.

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El episodio ocurrió mientras varias personas permanecían en locales y sectores cercanos de la zona céntrica, quienes advirtieron rápidamente la presencia de humo y llamas en el interior del comercio. Ante la posibilidad de que el fuego se propagara y ocasionara daños de mayor magnitud, vecinos y transeúntes intervinieron de inmediato para controlar la situación.

Según trascendió, el rápido accionar de quienes se encontraban en las inmediaciones resultó fundamental para evitar consecuencias más graves. Utilizando un matafuego y un balde con agua, lograron sofocar el foco ígneo en pocos minutos, antes de la llegada del personal de emergencia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada del domingo en pleno centro de Jáchal, luego de que se registrara un principio de incendio en un drugstore frente a Plaza San Martín. Gracias al rápido accionar de vecinos y personas que estaban en la zona, las llamas fueron sofocadas antes de que el fuego se propagara. Bomberos y Policía trabajaron posteriormente en el lugar. *Video: Radio Norte Jáchal Más info en @tiempodesanjuan #incendio #jachal #video #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Minutos después arribaron efectivos del Destacamento de Bomberos de la Policía de San Juan y personal de la Comisaría 21, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y constataron que el incendio había sido controlado.

Posteriormente, también se hicieron presentes integrantes de la familia propietaria del local comercial, quienes fueron alertados sobre lo ocurrido durante la madrugada. Afortunadamente, el drugstore se encontraba cerrado al momento del hecho y no se registraron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro ocasionó únicamente daños materiales dentro del comercio, aunque la rápida intervención evitó que el episodio pasara a mayores en una zona de alta circulación frente a Plaza General San Martín. Las causas del incendio aún se investigan. De manera preliminar, se estima que podría haberse originado por una falla eléctrica.

Tras el episodio, desde el comercio agradecieron a los vecinos:

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FUENTE: Actualidad Jachallera y Radio Norte Jáchal