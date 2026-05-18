El empresario sanjuanino que creó un "Chardonnay negro" desembarca en Perú con sus vinos de Pedernal

El empresario y enólogo Martín Azcona, en la presentación de sus vinos en Perú.

Desde uno de los rincones más extremos de San Juan hasta la sofisticada gastronomía peruana. Ese es el camino que empezó a recorrer el empresario bodeguero sanjuanino Martín Azcona, quien presentó en Lima las etiquetas de Familia Azcona, su bodega enfocada en vinos de autor nacidos en el reconocido Valle de Pedernal.

En Buenos Aires ¿Quién se ha tomado todo el vino?, la Señora de las Cuatro Décadas: el sorpresivo encuentro entre Arjona y la Mona

Tiempo recorre Una a una, las bodegas de la Ruta del Vino de Sarmiento: de los tesoros de Pedernal a la sorpresa de Cochagual

Azcona llegó a Perú de la mano de Romovi Wines, la firma que comercializa sus vinos en ese país, y destacó que el mercado peruano representa un desafío importante por el nivel de exigencia de sus consumidores y restaurantes.

“Perú es nuestra escuela. Si logramos estar a la altura de su gastronomía, podemos competir en cualquier mercado del mundo”, afirmó.

Los vinos del Winemaker sanjuanino desembarcaron en Lima con tres etiquetas: un Pinot Noir criado 18 meses en barrica francesa, un Malbec con 12 meses de crianza y un blend de ambos llamados “Dos Atorrantes”, uno de los vinos más personales de la bodega.

Dos revistas especializadas de Perú -Placeres Gourmet y Decantador-; publicaron sobre estos vinos en el mercado peruano.

Pedernal un valle único

El valle sanjuanino Pedernal se convirtió en los últimos años en una de las zonas vitivinícolas más valoradas del país por sus condiciones naturales. Aunque San Juan suele asociarse al calor, Azcona explicó que Pedernal es uno de los lugares más fríos de Argentina, ideal para variedades delicadas como Pinot Noir.

“Cuando plantamos Pinot Noir en el año 2000 muchos pensaban que era una locura para San Juan. Hoy es una de las variedades más importantes de la región”, contó.

Además del clima, el enólogo destacó la composición de los suelos calcáreos de Pedernal, similares —según explicó— a los de regiones históricas europeas como Borgoña o Toscana. Esa combinación aporta vinos con mucha frescura, tensión y una marcada sensación mineral.

Un blanco que es negro

Azcona también ganó notoriedad por proyectos mucho más experimentales. En el 2024 Tiempo de San Juan publicó sobre la sorpresa de “Marziano Nero”, un Chardonnay de color tinto que elaboró tras varios años de investigación y del que solo salieron 266 botellas, muchas de ellas hoy en colecciones privadas.

Ahora, según dijo, el foco está puesto en seguir creciendo en mercados gastronómicos de alto nivel. En Perú, la bodega planea realizar visitas periódicas, capacitaciones y encuentros con consumidores para fortalecer su presencia.

Además de Pinot Noir y Malbec, la familia trabaja con Chardonnay, Viognier y hasta un proyecto de Gewürztraminer, una variedad muy poco habitual en Argentina. “Nos interesa hacer vinos con identidad, distintos y ligados al lugar donde nacen”, resumió Azcona.