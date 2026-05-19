Interna oficialista: Para Milei, lo de Martín Menem está prefabricado

En un intento por sofocar las llamas de lo que se percibe como una interna feroz en el núcleo de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei ha salido a marcar la cancha , buscando equilibrar las tensiones entre dos de sus figuras más cercanas: el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

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El conflicto, que escaló durante el último fin de semana, se centró en la viralización de la cuenta de X (ex Twitter) @PeriodistaRufus , atribuida inicialmente a Martín Menem. Desde este perfil se habrían emitido críticas hacia el entorno de Santiago Caputo y "Las Fuerzas del Cielo". Sin embargo, Milei fue tajante en una reciente entrevista con el canal de streaming Neura: para el mandatario, esta controversia fue "prefabricada para generar problemas" y asegurar que a Menem "se lo plantaron".

Para respaldar esta defensa, el Presidente mencionó la existencia de un video elaborado por el cineasta oficialista Santiago Oría, el cual explicaría la maniobra técnica utilizada para perjudicar a Menem.

"Un hermano" y una gestión "extraordinaria"

La estrategia de equilibrio de Milei consistió en elogiar por igual a ambos protagonistas, otorgándoles roles diferenciados pero vitales para su gestión:

Sobre Santiago Caputo: Milei reafirmó su vínculo personal y político al definirlo como "un hermano" y confirmar que el consultor seguirá siendo una pieza clave en la mesa política del Gobierno nacional.

Milei reafirmó su vínculo personal y político al definirlo como y confirmar que el consultor seguirá siendo una pieza clave en la mesa política del Gobierno nacional. Sobre Martín Menem: El Presidente destacó que lleva adelante una tarea "enorme, fenomenal y extraordinaria" al frente de la Cámara Baja, descartando cualquier tipo de represalia o pérdida de confianza tras el escándalo de las redes sociales.

Redefiniendo la "interna": del conflicto al pensamiento crítico

Uno de los puntos más llamativos de la intervención de Milei fue su intento de minimizar la connotación negativa de la palabra "interna". Según el mandatario, lo que el periodismo califica como peleas no son más que "discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y otra".

"Si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Es sano que todos piensen con criterio propio", argumentó el Presidente, defendiendo el pensamiento crítico dentro de su gabinete siempre y cuando se prioricen los resultados finales de la gestión.

Tensiones bajo la superficie

Pese al blindaje público de Milei, fuentes periodísticas sostienen que la interna es "más firme y virulenta que nunca". Los reportes indican que este cruce en redes sociales es el síntoma de una tensión mayor: Martín Menem responde políticamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien mantendría un enfrentamiento sostenido con el sector que lidera Santiago Caputo.

Por ahora, el Presidente ha optado por la unidad discursiva, intentando transformar una crisis de desconfianza en una muestra de diversidad intelectual, mientras sostiene el equilibrio entre su familia de sangre y su familia de elección política.