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Los filosos dardos de Daniel Vila para Javier Milei en los Martín Fierro

Durante lo entrega de galardones a lo más destacado de la televisión, Daniel Vila no se privó de deslizar críticas contra el presidente, aunque sin mencionarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Daniel Vila compartió un par de comentarios con filosas críticas para Javier Milei desde la entrega de los premios Martín Fierro entregados este lunes. El empresario recibió un reconocimiento por los 60 años de canal América, y no se privó de cuestionar al oficialismo.

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Luego de que pusieran al aire un video compilando la historia de la mencionada señal de aire, con los propuestas y figuras más emblemáticas que pasaron por su pantalla, Vila subió al escenario de los premios Martín Fierro para agradecer la distinción de APTRA.

"En América básicamente lo que hemos hecho toda la vida es periodismo. Periodismo del espectáculo, periodismo de la política, periodismo del deporte. Siempre hemos hecho periodismo, y hoy no dejamos de hacerlo. Hoy en un momento en donde la sociedad está crispada, en donde la sociedad está enojada, y no le faltan motivos; también hacemos periodismo", comenzó Daniel Vila aludiendo elípticamente a la gestión de Javier Milei y el mal humor social por el duro momento económico que transita el país.

Tras esa primera crítica, el empresario siguió atendiendo al presidente sin mencionarlo al enfatizar: "Y yo me llamo a la reflexión, y digo hay que seguir haciendo periodismo, pero los agravios hay que contestarlos con información. A las descalificaciones, hay que contestarlas con datos. Y a la violencia, hay que contestarla con periodismo".

Continuando con su cuestionamiento por los reiterados ataques de Milei a la prensa, Vila siguió: "Yo invito a todos los periodistas de nuestra casa, y por supuesto a todos los periodistas, para hacer un periodismo serio y responsable, objetivo, fundado. Y en América, siempre nos hemos caracterizado por tener muchas voces plurales, no vamos a dejar de hacerlo. Vamos a seguir por ese camino".

Por último, tras felicitar a los galardonados en los premios Martín Fierro, Daniel Vila concluyó con una frase que alguna vez le dijo un amigo sobre lo que representa el periodismo, oficio al que describió como "lo más apasionado que se puede hacer vestido".

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