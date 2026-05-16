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Lujo en el TB: el talento de nueve provincias (y una yapa internacional) se citan para revivir a Carmina Burana

La obra maestra de Carl Orff regresa al Teatro del Bicentenario con una puesta de gran escala, coreografía de Mauricio Wainrot y un elenco federal de excelencia. Voces de una producción imperdible

Por Jorge Balmaceda Bucci
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El Teatro del Bicentenario de San Juan se prepara para uno de los hitos culturales más ambiciosos de su décima temporada. En un despliegue de federalismo artístico sin precedentes, la célebre cantata escénica "Carmina Burana" volverá a cobrar vida sobre las tablas de la Sala Principal. La propuesta no solo destaca por la magnitud de la obra de Carl Orff, sino por la fisonomía de su cuerpo de baile: una selección de talentos que representa a nueve provincias argentinas, coronada por la presencia de figuras de trayectoria mundial.

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Desde el inicio de esta semana, el eco de los pasos y el ritmo de los ensayos han transformado el clima en las salas del polo cultural sanjuanino. Bajo la rigurosa y experimentada mirada de Vicky Balanza y Alexis Mirenda, los bailarines han comenzado a desandar la complejidad de una versión coreográfica que lleva el sello de una leyenda: Mauricio Wainrot. El reconocido coreógrafo arribará a la provincia en los primeros días de junio para supervisar los detalles finales y dar el "ajuste de tuerca" necesario a una puesta que promete ser inolvidable.

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Un elenco con ADN federal e internacional

Lo que hace única a esta edición de Carmina Burana es su carácter integrador. El elenco general está conformado por 28 bailarines provenientes de diversos puntos del país, elegidos minuciosamente a través de una audición nacional. Entre los nombres que figuran en la lista encontramos artistas de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Salta, Córdoba, Misiones y, por supuesto, los anfitriones de San Juan. Este crisol de estilos y formaciones otorga a la obra una energía renovada, demostrando que el Teatro del Bicentenario funciona hoy como un verdadero foco de atracción para la danza argentina.

Embed - Vicky Balanza y Alexis Mirenda - Repositores Coreográficos

La "yapita internacional" mencionada en el título tiene nombre y apellido: Lucas Segovia. El sanjuanino, que supo brillar como integrante del prestigioso Joffrey Ballet en los Estados Unidos, regresa a su tierra en calidad de primer bailarín invitado para asumir el rol protagónico de “Amor”. Su presencia garantiza una técnica depurada y una sensibilidad madurada en los escenarios más exigentes del mundo. Junto a él, el rol central de “Taberna” será interpretado por Facundo Cornejo, destacado solista del Ballet de Córdoba. Las figuras femeninas principales no se quedan atrás, con el talento local de María del Valle Montes y Gema Bueno liderando las escenas clave de la obra.

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Producción a gran escala y logística intensiva

La magnitud del espectáculo se refleja también en su producción técnica. Todo lo que el público verá en escena ha sido construido y realizado íntegramente en los talleres del Teatro del Bicentenario, desde el vestuario hasta los elementos escenográficos. Es una muestra del potencial artesanal y profesional con el que cuenta la institución. Para llegar al estreno en óptimas condiciones, el elenco mantiene una rutina de trabajo maratónica: ensayos diarios de 10:00 a 18:00 horas, donde se pulen sincronías y se trabaja la expresividad que la música de Orff exige.

Embed - Máximo Aparicio - Bailarín Salteño

Agende las funciones

  • Fecha y Hora: 10 y 11 de junio a las 21:00 h.
  • Lugar: Sala Principal, Teatro del Bicentenario.
  • Entradas: Valores de $40.000 y $36.000.

Oportunidades y beneficios

Con el objetivo de que toda la comunidad pueda acceder a esta propuesta de nivel internacional, se han dispuesto beneficios significativos en la venta de tickets. Hasta el 5 de junio, está vigente una preventa exclusiva con un 50% de descuento utilizando el código promocional CARMINA. Asimismo, pensando en el público joven, el beneficio Ticket Match ofrece un 2x1 para menores de 35 años con el código 2X1CARMINA . Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o mediante la plataforma tuentrada.com, con la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interé para clientes del Banco San Juan.

Embed - Facundo Cornejo - Bailarín Cordobés

Carmina Burana en el TB no es solo un espectáculo de danza; es el encuentro de voluntades, de provincias y de experiencias que convergen en San Juan para celebrar el arte en su máxima expresión. Una cita obligada para quienes deseen presenciar cómo el talento nacional e internacional se funde en un solo cuerpo de baile para invocar a la Fortuna.

Nómina de Artistas Seleccionados:

Lucas Segovia (Internacional), Celina Rodriguez (Bs.As.), Gabriela Nahir Azar (Mendoza), Julieta Bina Reig (Bs.As.), Lucía Blanco (Bs.As.), Camila Bianchi (Santa Fe), Gerardo Marturano (San Luis), Shadi Lian Khalil Salamanca (Catamarca), Máximo Aparicio (Salta), Alexander Gigena Emmenecker (Córdoba), Tomas Aimaretti (Bs.As.), Gonzalo Galarza (Misiones), Lucas Ezequiel Olmedo (Bs.As.), Chiara Prezzi (Bs.As.), Malena Chami (Bs.As.), Diego Félix Infante (San Juan/Córdoba), Facundo Cornejo (Córdoba), Luz María López, Juliana Ribeyrolles, Cecilia Ramos, María del Valle Montes, Juan Ignacio López, Matías Tello, Luciano Castro, Gema Bueno, Facundo Vera, Agostina Munizaga y Martina Campos (San Juan).

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