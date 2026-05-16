Desamparados y Colón se juegan el boleto al Regional en una final a todo o nada

Sportivo Desamparados y Colón Junior se verán las caras en el estadio de Atlético Trinidad para definir quién se queda con el segundo cupo sanjuanino al Regional Amateur. El duelo promete un gran marco de público y mucho color pese al frío.

Boxeo ¿El nocaut más rápido de la historia? Lo mandó a la lona en 5 segundos

Desamparados-Colón De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional

Será a partido único, sin margen de error para ninguno. Si al final de los 90 minutos siguen iguales, no hay alargue y todo se define desde los doce pasos.

La expectativa es máxima porque está en juego más que el orgullo de cada club. El ganador se mete en el certamen nacional, donde ya espera Atlético Unión tras consagrarse Supercampeón del fútbol local 2025. La provincia tendrá -por ahora- dos representantes y uno se define este sábado.

Cómo entrar a la cancha

- Hinchas de Desamparados: ingresan por calle República del Líbano. Ocupan la Popular Sur y la Platea Sur Oeste.

- Hinchas de Colón Junior: entran por calle Pasteur. Van a la Popular Norte y la Platea Noroeste.

Precios para estar en la final

- General: $10.000

- Platea: $15.000