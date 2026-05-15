Un ex jugador de Racing, enfurecido con Di María: "Andá al psicólogo"

Racing y Rosario Central protagonizaron un duelo cargado de polémicas en el Gigante de Arroyito, que finalmente se resolvió con un 2-1, a favor del local. Luego del partido, Ángel Di María publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram apuntando directamente contra Diego Milito, presidente de La Academia, quien catalogó al encuentro como un robo hacia el visitante. En este contexto, Maximiliano "Chanchi" Estévez, exfutbolista del conjunto de Avellaneda, volvió a confrontar a "Fideo".

"Nadie cuestiona a Rosario Central, el tema son las pavadas que dijo Di María. Cuando Central la pasó mal en algún momento lo dijimos todos", comenzó en diálogo con Radio La Red. También se refirió a la actuación del árbitro Dario Herrera y la catalogó como "pésima", por lo que afirmó que Racing sufrió una enorme injusticia el pasado martes en Arroyito. Además, añadió que "sería distinto si estaría un ex jugador de fútbol en el VAR (NdR: Pablo Dóvalo ocupó ese rol)".

Por último, también cuestionó la frase en la cual Di María aseveró que molesta ver ganar a los equipos del Interior del país. "Si ténes un complejo por ser del Interior, andá al psicólogo", lanzó el Chanchi para reforzar un pensamiento que él mismo había comenzado mediante las redes sociales.

El día posterior al comunicado del campeón del mundo, Estévez reposteó la publicación y desarrolló: "Lo justo es justo, ayer perjudicaron a Racing. La injusticia fue antes y es ahora. Si tenes que salir vos a poner esto y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA estamos al horno". En la nota radial, fue consultado sobre la repercusión de ese mensaje y, con cierto tono irónico, respondió: "Di Maria no me escribió, si ni debe saber quién soy".

Así, Rosario Central deberá visitar a River, el próximo sábado desde las 19.30, por las semifinales del certamen local. En la otra llave, Argentinos Juniors (viene de eliminar a Huracán) y Belgrano de Córdoba (dejó en el camino a Unión de Santa Fe) se disputarán el segundo cupo a la cita máxima del campeonato, que se jugará en el Mario Alberto Kempes.