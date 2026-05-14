Con el sanjuanino Mati Sánchez, la Selección jugará dos amistosos con Venezuela

El seleccionado argentino de vóley, que se entrena en el Cenard desde hace una semana, mientras completa la nómina de los convocados por Horacio Dileo, jugará una serie de dos amistosos en Posadas, Misiones.

El 26 y 28 de mayo, Argentina enfrentará a Venezuela que se sumará al cruce con Bulgaria en Rosario, del 6 de junio antes, antes del inicio de la VNL que arrancará en Brasil desde el 10 de junio ante Serbia, que será el primer rival.

El equipo se entrena sin plantel completo aún. Hay varios jugadores que compiten en Europa con la Champions. Peruggia está con Agustín Loser en las semifinales, lo mismo que la Liga de España que está en la misma instancia con la participación del Turco Martín Ramos en el Guaga y el armador Federico Arquez en el Melilla. Mientras que el DT Dileo, que jugó la final en Brasil con Renata Voley, se sumará el lunes.

Luego se agregarán jugadores como Luciano Palonsky, quien viene de Turquía; Luciano Vincentín, quien jugó en Japón; y los que terminaron sus participaciones en las etapas finales de Francia como el líbero Franco Massimino, Tomás López, Matías Sánchez y Nicolás Zerba y Pablo Kukartsev que jugó la final en Italia. Es posible que los que juegan en España y Loser que sigue compitiendo lleguen sobre la hora de los amistosos que anunció hoy la FEVA.

Los jugadores que llamó Dileo son: Armadores, Luciano De Cecco, Sánchez, Matías Giraudo, Arquez y Nehuén D'Aversa y puntas receptores, Palonsky, Vicentín, Jan Martínez, Ignacio Luengas, Manuel Armoa, López, Lucas Conde, Fausto Díaz y Federico Debonis. En tanto que los centrales son: Loser, Martín Ramos, Zerba, Gallego, Imanol Salazar y Gustavo Maciel. Los opuestos serán Kukartsev, Germán Gómez, Pablo Denis, Mauro Gay y los líberos Massimino, Santiago Arroyo, Federico Trucco y Manuel Albrecht.

LA AGENDA DEL VÓLEY

Los convocados por Dileo van a jugar el primer weekend de la VNL del 10 al 14 de junio en Brasilia: Serbia 10/6 a las 16:30, Irán 12/6 a las 20:00, Bulgaria 13/6 a las 15:30 y Brasil 14/6 a las 18:00. La semana 2 del 24 al 28 de junio en la sede de Gliwice en Polonia contra el local, Turquía, Bélgica, Alemania y China. La semana 3 del 15 al 19 de julio en la sede Kansai en Japón, juega contra el local e Italia, Bélgica, Canadá y Cuba. Las finales van del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

El equipo se va a preparar también para la semana del 22 al 27 de septiembre cuando deba jugar en Brasil el campeonato sudamericano que tiene el doble valor que entrega la primera plaza olímpica para los juegos de Los Ángeles 2028. Los dos torneos son los primeros grandes desafíos de esta nueva gestión al frente del seleccionado de vóley.