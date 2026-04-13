UPCN, campeón y el Rey de Copas del vóley argentino

UPCN San Juan Vóley escribió otra página grande en su historia al consagrarse campeón de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 tras vencer a Ciudad Vóley en el cuarto partido de la serie final y cerrar la definición por 3-1. En un estadio colmado, con unas 4.000 personas, el conjunto sanjuanino se impuso por 3-0, con parciales de 25-19, 31-29 y 25-21, para alcanzar su décimo título de LVA, un logro sin precedentes.

Gremiales campeones Ale Toro, entre lágrimas y la conquista de UPCN: "Siento una emoción muy grande"

¿Repetirá la historia? UPCN, a un paso de la corona: el recuerdo feliz de la última vez ante un estadio desbordado de hinchas

Con esta consagración, UPCN se consolida como el club más ganador en la historia del vóleibol argentino, ratificando una hegemonía construida a lo largo de los años y sostenida con protagonismo constante en las definiciones del torneo.

El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró firmeza en los momentos determinantes del partido, resolviendo con autoridad cada set en un encuentro de alto nivel, especialmente en el segundo parcial, en el que perdía 21-24 y lo dio vuelta.

De esta manera, UPCN celebra una nueva estrella y sigue ampliando una historia que lo ubica como referencia indiscutida del vóleibol argentino.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Federico Franetovich,

Gerónimo Elgueta.

Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Lisandro Zanotti, José Cejas.

Parciales: 25-19, 31-29 y 25-21.