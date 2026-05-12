"Si vamos divididos, restamos fuerzas": la advertencia de Fabián Martín sobre el 2027 y el guiño a los libertarios

Fabián Martín dio definiciones sobre el horizonte electoral de 2027. El coequiper de Marcelo Orrego analizó la necesidad de consolidar una estructura política que aglutine a todos los sectores que no comulgan con el kirchnerismo, planteando la creación de un frente amplio que podría incluir a La Libertad Avanza. Martín fundamentó su postura en la lógica de la eficiencia electoral y la experiencia de las legislativas de 2025, donde la división de la oposición facilitó el avance de otras fuerzas.

Respecto a la posibilidad de unirse formalmente al partido liderado a nivel nacional por Javier Milei, el vicegobernador aclaró en diálogo con Radio Sarmiento este martes que, si bien no tiene confirmación de gestiones oficiales por parte de Orrego, su convicción personal es avanzar hacia la unidad. Al ser consultado sobre si están cerca de confirmar un camino conjunto, Martín expresó: "No le sabría decir si estamos cerca. No me ha comentado nada el gobernador al respecto, pero estoy muy convencido de que nosotros tenemos que, tanto en la provincia como la Nación, estar juntos. Es importante dejar las diferencias de lado, a mi modo de ver, y poder avanzar en este sentido. Veremos en estos próximos meses, ya estamos a un año y algunos meses de las elecciones y bueno, veremos cómo avanzamos en este tema" .

La mirada de Martín no se limita a una alianza de conveniencia, sino que se apoya en un diagnóstico del comportamiento del electorado y de las estrategias de sus competidores políticos. El dirigente sanjuanino subrayó que la cohesión del peronismo y el kirchnerismo obliga al resto de las fuerzas a deponer actitudes individuales para ganar competitividad. Sobre este punto, el vicegobernador detalló que su análisis político indica que "todo el sector no kirchnerista tiene que ir unido porque fíjese que ellos, el justicialismo, el kirchnerismo va unido y si nosotros vamos divididos, por supuesto, restamos de fuerzas y posibilidades. Por supuesto que a mi modo de ver este es el camino porque son resultados ajustados, por lo menos lo que se ve en la previa, y me parece que esta es la forma. De todas maneras es una idea personal, no es una postura de mi sector político",.

Sin embargo, el titular de la Cámara de Diputados destacó que un frente de estas características no debe nacer únicamente como una respuesta "en contra de" un sector, sino como una propuesta superadora con bases programáticas claras. Para Martín, el éxito de una coalición amplia depende de la maduración de un plan de gestión que sea compartido por todos los integrantes. En sus propias palabras, el desafío es conformar "un gran frente de políticos, no solamente un frente opositor o un frente contra el kirchnerismo. Por supuesto que también tenemos que tener ideas. Creo que sabiendo que tenemos que trabajar y después hay un primer hecho que que nos puede unir y luego acordar otros puntos más, no solamente que sea esa la situación que nos una, sino que haya un proyecto de gobierno, que haya ideas centrales. Por eso debe madurarse, debe conversarse, tiene que existir también la voluntad de las otras partes, obviamente siempre lo digo". Esto último no es un dato menor, porque ya se ensayaron acercamientos el año pasado pero el límite de los libertarios y los orreguistas son los primeros lugares de las listas, que ninguno estuvo dispuesto a ceder.

Finalmente, el vicegobernador contextualizó esta ambición electoral dentro del actual proceso de gestión, mencionando que la provincia está en una etapa de "generar confianza y credibilidad" tras haber iniciado la administración en condiciones muy complejas en diciembre de 2023. Según Martín, los resultados de las políticas actuales, como el impulso al desarrollo minero y el sistema electoral, serán la base sobre la cual se discutirá la unidad definitiva de cara a 2027, un proceso que requiere tiempo y diálogo constante con todos los sectores involucrados.