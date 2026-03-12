jueves 12 de marzo 2026

2027

Fabián Martín le bajó el tono al debate electoral tras la advertencia de Milei: "No hay nada concreto"

Luego de la frase atribuida al entorno de Milei “si adelantan, no son aliados”, el vicegobernador aseguró que aún no hay definiciones sobre el calendario electoral y señaló que la prioridad del gobierno es que los sanjuaninos vayan a votar "lo menos posible"

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las recientes declaraciones surgidas desde el entorno del presidente Javier Milei, que advierten que los gobernadores que adelanten elecciones “no son aliados”, volvieron a poner en agenda el debate sobre el calendario electoral en distintas provincias. En San Juan, sin embargo, desde el Gobierno provincial buscaron bajar el tono a la discusión y aseguraron que no existe ninguna definición al respecto.

El vicegobernador Fabián Martín fue quien se refirió al tema y dejó en claro que, por ahora, el adelantamiento de los comicios no está siendo analizado dentro de la gestión que encabeza el gobernador Marcelo Orrego.

“Escuché mucho de posibles adelantamientos, pero no hay nada concreto. Falta todavía. Eso va a ser el año que viene”, sostuvo el titular de la Cámara de Diputados al ser consultado sobre la posibilidad de modificar el calendario electoral en la provincia.

El debate tomó fuerza luego de que desde sectores cercanos al Presidente trascendiera una advertencia hacia los mandatarios provinciales que evalúan desdoblar sus elecciones de las nacionales. Según se indicó, quienes decidan adelantar los comicios quedarían fuera de un eventual esquema de alianzas con el oficialismo nacional.

En ese contexto, Martín insistió en que en San Juan no hay ninguna decisión tomada ni un análisis formal sobre el tema. “Ya veremos, no nos tenemos que adelantar. A la gente hay que hacérselo fácil, tiene que ir a votar lo menos posible”, afirmó.

El vicegobernador también vinculó esa idea con el proyecto de reforma electoral que el gobernador Orrego envió a la Legislatura provincial. Según explicó, la iniciativa busca ordenar el sistema electoral y evitar múltiples convocatorias a las urnas.

“El proyecto que envió el gobernador es para que la gente vote una sola vez. No hay nada de adelanto de elecciones ni nada que se esté pensando al respecto”, remarcó.

Dejá tu comentario

