"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

El gobierno de Javier Milei empezó a delinear su estrategia electoral de cara a 2027 y envió un mensaje directo a los gobernadores: quienes adelanten las elecciones provinciales no podrán ser considerados aliados políticos . La advertencia surgió desde el entorno presidencial y apunta a evitar que los mandatarios provinciales desdoblen los comicios para proteger sus territorios del arrastre electoral libertario.

La Casa Rosada busca consolidar un armado nacional de La Libertad Avanza y aumentar su presencia territorial, por lo que intenta que las elecciones provinciales se realicen en simultáneo o cerca de las nacionales. De ese modo, el oficialismo nacional podría capitalizar el voto a Milei y trasladarlo a candidatos provinciales.

Pero esa estrategia choca con una práctica histórica de los gobernadores: adelantar las elecciones para provincializar la discusión política y evitar el impacto de la polarización nacional.

En San Juan la discusión electoral ya comenzó, aunque faltan más de un año para los comicios. La decisión de adelantar las elecciones provinciales ya estaría tomada, aunque todavía no se hizo oficial. Incluso, dentro del oficialismo provincial se baraja mayo como el mes que “pica en punta” para votar gobernador en 2027.

De este modo, Orrego queda ante una decisión compleja. Si adelanta las elecciones, podría fortalecer su posición política en la provincia y proteger a su espacio del impacto de la política nacional. Sin embargo, también correría el riesgo de tensar la relación con la Casa Rosada.

Según sentenció a Infobae una importante voz con acceso al despacho del presidente Javier Milei, en el armado se muestran abiertos a profundizar las negociaciones electorales que tuvieron curso en 2025 y apuestan a reconfigurar el mapa de alianzas que supo ser limitado, pero con posibilidad de ampliación. Para eso, en un escenario ideal, el partido presentará candidatos propios para intentar arrebatarle el poder a los goberandores opositores y planea acompañar las aspiraciones de reelección de varios de los aliados.

La ecuación que parece estar resuelta se complejizará en caso de que los representantes provinciales aspiren a desdoblar en sus territorios. En Balcarce 50 dan lugar a las chances de profundizar el vínculo, y en todo caso acordar el accionar que desplegarán el próximo año respecto a los comicios.

“Hay que ver primero: la idea es analizar bien la compatibilidad de cada sistema porque la operatividad suele ser engorrosa. En función de eso, intentaremos trazar acuerdos, pero sabemos que muchos van a adelantar las elecciones provinciales por distintos motivos, como conveniencia política. Si lo hacen tenemos obligación de presentar listas”, explicaron.