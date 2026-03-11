Audiencias por la ley de Glaciares: ya hay casi 28.000 inscriptos y crece la incertidumbre sobre la logística

La audiencias sobre la reforma de la ley de Glaciares convocadas para la próxima semana ya tienen más de 27 mil inscriptos y ahora la duda es cómo se instrumentarán esas reuniones públicas con esa cantidad de oradores que quieren opinar sobre los cambios para permitir la explotación minera en aquellas zonas que no está permitida esa actividad.

Diputados Cómo será la audiencia pública que a fines de marzo debatirá la reforma a la Ley de Glaciares

Congreso de la Nación Habrá audiencia pública por la Ley de Glaciares antes de debatir los cambios votados en el Senado

Las audiencias publicas fueron convocadas en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, y que se realizó el pasado miércoles.

Las audiencias públicas fueron convocadas para el miércoles 25 en forma presencial y para el jueves 26 en forma virtual, pero la duda que circulaba en el Congreso es cómo se materializará la realización de esas reuniones para que todos puedan exponer sobre la reforma que busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares.

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que se buscará la metodología para realizar las audiencias públicas y no se descarta que la mayoría tenga que hacerlo por escrito, aunque eso desatará una fuerte protesta.

Otra opción que podría plantear La Libertad Avanza es que cada bloque aporte una cantidad de oradores para que lo hagan en forma presencial.

Los diputados opositores de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro y María Ines Zigarán, y la peronista Sabrina Selva, enviaron carta al presidente de la Cámara de diputados Martín Menem, y a Mayoraz y Peluc, para extender las audiencias públicas.

“Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan voz. Hay inscriptos de todas las provincias”, expresó Selva.

Ferraro expresó: “27.837 inscriptos en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares. Dato: en el debate por la IVE (ley del aborto) hubo 15 días de audiencias y 738 inscriptos”.

La ley de Glaciares fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca Lucía Corpacci.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.