Con foco en el orden fiscal y la obra pública, Miodowsky abrió el tercer año legislativo en Rivadavia

El intendente Sergio Miodowsky, abrió este martes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rivadavia con un discurso atravesado por dos ejes claros: el orden de las cuentas municipales y la obra pública. En su mensaje, el jefe comunal hizo un balance del último año de gestión y adelantó que para 2026 el municipio proyecta más de 40 intervenciones entre pavimentación, urbanización y mejoras en espacios públicos del departamento.

Durante su exposición, Miodowsky planteó que la gestión atravesó un año complejo desde lo económico, pero sostuvo que el municipio logró sostener su funcionamiento a partir de una administración basada en el orden del gasto y la priorización de los recursos. En ese marco, remarcó que una de las decisiones de la gestión fue reorganizar áreas, reducir cargos políticos y centralizar tareas con el objetivo de hacer más eficiente la estructura municipal.

La obra pública fue uno de los ejes más fuertes del mensaje. El intendente destacó las intervenciones de pavimentación y repavimentación realizadas durante el último año y señaló que la decisión fue concentrar los recursos disponibles en reducir el déficit histórico de calles sin asfaltar en el departamento. Según indicó, ese trabajo se llevó adelante combinando fondos provenientes de programas provinciales con inversión directa del municipio.

En esa línea, adelantó que el plan de infraestructura continuará durante 2026 con más de 40 intervenciones proyectadas en distintos sectores de Rivadavia, entre obras de pavimentación, urbanización y mejoras en espacios públicos. Parte de esas obras, afirmó, ya se encuentran en ejecución.

Otro de los puntos que remarcó fue la inversión en equipamiento para fortalecer los servicios municipales. Durante el último año, el municipio incorporó vehículos y maquinaria destinados a tareas operativas y a la Policía Comunal, además de sumar equipamiento mediante gestiones ante organismos nacionales y a partir de la reutilización de recursos obtenidos por el remate de vehículos en desuso.

Finalmente, el intendente subrayó que, pese al contexto económico adverso, el municipio logró cumplir con el pago de salarios y contratos en tiempo y forma. De cara al nuevo período legislativo, planteó que la gestión continuará con el mismo esquema: equilibrio fiscal, inversión en infraestructura y presencia territorial.