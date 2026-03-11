miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Discurso

Con foco en el orden fiscal y la obra pública, Miodowsky abrió el tercer año legislativo en Rivadavia

El intendente adelantó que el municipio proyecta más de 40 obras para 2026, entre pavimentación, urbanización y mejoras en espacios públicos en distintos puntos del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-11 at 10.22.55 PM

El intendente Sergio Miodowsky, abrió este martes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rivadavia con un discurso atravesado por dos ejes claros: el orden de las cuentas municipales y la obra pública. En su mensaje, el jefe comunal hizo un balance del último año de gestión y adelantó que para 2026 el municipio proyecta más de 40 intervenciones entre pavimentación, urbanización y mejoras en espacios públicos del departamento.

Lee además
miodowsky sumo movilidades para la policia comunal y develo que hara en el barrio aramburu
Rivadavia

Miodowsky sumó movilidades para la Policía Comunal y develó qué hará en el Barrio Aramburu
si adelantan, no son aliados: la advertencia de milei que reabre el debate electoral en san juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

Durante su exposición, Miodowsky planteó que la gestión atravesó un año complejo desde lo económico, pero sostuvo que el municipio logró sostener su funcionamiento a partir de una administración basada en el orden del gasto y la priorización de los recursos. En ese marco, remarcó que una de las decisiones de la gestión fue reorganizar áreas, reducir cargos políticos y centralizar tareas con el objetivo de hacer más eficiente la estructura municipal.

La obra pública fue uno de los ejes más fuertes del mensaje. El intendente destacó las intervenciones de pavimentación y repavimentación realizadas durante el último año y señaló que la decisión fue concentrar los recursos disponibles en reducir el déficit histórico de calles sin asfaltar en el departamento. Según indicó, ese trabajo se llevó adelante combinando fondos provenientes de programas provinciales con inversión directa del municipio.

En esa línea, adelantó que el plan de infraestructura continuará durante 2026 con más de 40 intervenciones proyectadas en distintos sectores de Rivadavia, entre obras de pavimentación, urbanización y mejoras en espacios públicos. Parte de esas obras, afirmó, ya se encuentran en ejecución.

Otro de los puntos que remarcó fue la inversión en equipamiento para fortalecer los servicios municipales. Durante el último año, el municipio incorporó vehículos y maquinaria destinados a tareas operativas y a la Policía Comunal, además de sumar equipamiento mediante gestiones ante organismos nacionales y a partir de la reutilización de recursos obtenidos por el remate de vehículos en desuso.

Finalmente, el intendente subrayó que, pese al contexto económico adverso, el municipio logró cumplir con el pago de salarios y contratos en tiempo y forma. De cara al nuevo período legislativo, planteó que la gestión continuará con el mismo esquema: equilibrio fiscal, inversión en infraestructura y presencia territorial.

Temas
Seguí leyendo

Panaderos al límite: denuncian que las ventas cayeron casi a la mitad

Sacachispas lo hizo de nuevo: ahora le tocó a Adorni

La caída de un gigante: Garbarino cerró sus últimos 3 locales

Un rompehielos británico navegó aguas argentinas con bandera ilegal de Malvinas

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Audiencias por la ley de Glaciares: ya hay casi 28.000 inscriptos y crece la incertidumbre sobre la logística

Docentes se manifestaron con antorchas en el centro de San Juan por un "sueldo digno"

Diputados: el peronismo quiere interpelar a Manuel Adorni por llevar a su esposa a Nueva York en viaje oficial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tucuman: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intento atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Te Puede Interesar

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si adelantan, no son aliados: la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo