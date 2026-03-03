martes 3 de marzo 2026

Rivadavia

Miodowsky sumó movilidades para la Policía Comunal y develó qué hará en el Barrio Aramburu

Días atrás se conoció sobre la limpieza del predio de antiguos locales comerciales dentro del populoso barrio y ahora el intendente reveló un cambio de planes con el destino de esta infraestructura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, presentó oficialmente tres nuevas movilidades cero kilómetro destinadas a la Policía Comunal, con una inversión total de 90 millones de pesos financiados íntegramente con recursos municipales. Durante la misma conferencia, el intendente hizo un anuncio sobre la intervención que se realizará en el predio abandonado ubicado en el barrio Aramburu, colindante a Villa Lourdes.

“El día 1 de abril vamos a estar arrancando con una obra. Nosotros teníamos pensado hacer ahí unas salas velatorias, pero ante la negativa de los vecinos, nosotros creemos mucho en la escucha activa, salir a preguntarle a los vecinos qué opinan, qué obra quieren en la puerta de su barrio”, explicó.

Finalmente, se decidió avanzar con un salón de usos múltiples y un espacio verde con juegos y pista de salud, obra que demandará una inversión aproximada de entre 110 y 120 millones de pesos y tendrá un plazo estimado de ejecución de 90 a 120 días.

image

“Lo bueno es que vamos a refuncionalizar la estructura, porque está en buenas condiciones. Es un lugar de abandono, de desidia, de olvido. Lo importante es que lo vamos a reflotar y lo vamos a poner en valor para todos los vecinos”, sostuvo.

El intendente remarcó el carácter público del proyecto: “Es un lugar para que disfruten todos los vecinos”.

“La incorporación de nuevas movilidades y la recuperación de estos espacios consolidan una gestión que apuesta a la inversión sostenida y al fortalecimiento de los servicios municipales. Seguimos trabajando día a día para traer mejoras, mejor calidad de servicio y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó el intendente.

Sobre las movilidades

image

“La verdad que muy contento, porque seguimos sumando movilidades. En este caso, tres movilidades cero kilómetro para la Policía Comunal y así se completa el parque automotor trayendo mejoras para la calidad de vida de los vecinos”, expresó el jefe comunal.

Con estas unidades, el municipio alcanza la movilidad número 25 adquirida durante la gestión, fortaleciendo la mejora del parque automotor.

“Esta sería la número veinticinco y falta una sorpresa más, que seguramente dentro de un tiempo más se la vamos a presentar: la compra de una movilidad de 19 pasajeros que ya estamos ultimando detalles y en unos días estaremos presentando”, adelantó.

Miodowsky recordó que la Policía Comunal cumple un rol complementario en el departamento, “la seguridad la hace la provincia. Nosotros colaboramos desde la Policía Comunal poniendo los vehículos a disposición de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de San Juan”.

