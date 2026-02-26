Limpian el predio de antiguos comercios del barrio Aramburu y trabajan en un plan para recuperar el espacio

Limpian un sector abandonado el barrio Aramburu, en Rivadavia, y buscan refuncionalizar el lugar.

El barrio Aramburu, uno de los sectores tradicionales y más poblados de Rivadavia, comenzó a transitar un proceso de transformación con la limpieza y planificación del predio donde funcionaron antiguos locales comerciales, un espacio que durante años evidenció abandono y deterioro.

Anotando Rivadavia en Colores: qué podés llevar y qué no para disfrutar del evento al máximo

Galería Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

La Municipalidad puso en marcha un operativo integral de limpieza y recuperación urbana en el sector, dando inicio a un ambicioso proyecto que apunta a devolverle funcionalidad y valor a la zona.

image

La intervención, impulsada por la gestión del intendente Sergio Miodowsky, contempla en una primera etapa el saneamiento del terreno, con cuadrillas municipales abocadas al retiro de escombros, malezas y residuos acumulados a lo largo de los años.

En paralelo, equipos técnicos de la Secretaría de Obras realizan tareas de relevamiento y planificación para diseñar nuevas infraestructuras que permitan aprovechar el espacio con fines comunitarios. El objetivo central es convertir un punto de deterioro en un área destinada al esparcimiento y la integración social.

image

Además de mejorar el aspecto urbano, la puesta en valor del predio busca reforzar la seguridad vecinal mediante la eliminación de focos de inseguridad y la optimización de la iluminación en el entorno.

“Nuestro compromiso es transformar lugares que estaban abandonados en espacios de utilidad para la gente. Estamos planificando obras que no solo embellezcan el barrio, sino que mejoren la calidad de vida de cada familia rivadaviense”, expresó el jefe comunal.

image

Desde el municipio adelantaron que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles del proyecto definitivo, que marcará una nueva etapa para uno de los barrios más emblemáticos del departamento.