jueves 26 de febrero 2026

Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Los departamentos con mayores bajas en hectáreas fueron 25 de Mayo, Pocito y Caucete. En tanto, Calingasta y Valle Fértil fueron las únicas jurisdicciones que sumaron tierras sembradas dedicadas a la actividad vitícola en el período 2016-2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vitivinicultura
inv 1
inv 2

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio a conocer un nuevo informe anual sobre la superficie cultivada de vid correspondiente al año 2025. En este sentido, señaló que la cantidad de hectáreas cultivadas tuvo una disminución del 2,5% respecto al 2024 y, respecto a la cantidad de viñedos, hubo una baja del 2,2%. En casi una década, la provincia ha perdido un 18,6% de superficie de hectáreas sembradas vitícolas.

La entidad detalló que San Juan perdió durante el año 2025 un total de 980 hectáreas dedicadas a la vitivinicultura en comparación con el 2024, lo que equivale a un 2,5%. En tanto, hubo una pérdida de 93 viñedos, representando una disminución del 2,2% en relación al año anterior.

inv 2

Desde el INV también informaron que en casi una década hubo una pérdida de 8.830 hectáreas, lo que equivale a un 18,6% en la cantidad de superficie cultivada si se compara desde el 2016 hasta el 2025, y se eliminaron 973 viñedos, es decir, un 19% en el mismo periodo. El documento puntualizó que los departamentos que registraron un aumento de área sembrada en 2025 respecto al año 2016 son Calingasta (+130 ha) y una pequeña superficie también en Valle Fértil (+0,3 ha). El resto de los departamentos disminuyeron sus hectáreas.

Por otro lado, los distritos que registraron mayor disminución de superficie en el período 2016-2025 fueron: 25 de Mayo (-1.717 ha), Pocito (-1.208 ha), Caucete (-1.177 ha) y Sarmiento (-1.163 ha), según el organismo nacional.

inv 1

Cabe destacar que el 53,8% de los viñedos existentes en la provincia son menores a 5 ha y concentran el 14,4% de la superficie cultivada de vid. En el otro extremo, se registra que el 7,7% de los viñedos son mayores a 25 ha y concentran el 40,1% de la superficie provincial.

Además, el INV indicó que el 68,8% del total corresponde a variedades aptas para elaboración de vino o mosto, y el 30,9% a uvas aptas para consumo en fresco o pasas. Destacaron que en el último año las variedades para elaboración disminuyeron en 1.291 ha (-4,6%), mientras que las uvas aptas para consumo y/o pasas aumentaron en 220 ha (+1,9%).

Temas
Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década
