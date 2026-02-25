El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El escenario del mercado automotriz en San Juan atraviesa una transformación marcada por la creciente incidencia de los vehículos importados. Javier Fornasari , representante de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) en San Juan, dio detalles del panorama donde la participación de los autos fabricados en el país sufrió un retroceso constante en los últimos años.

Según los datos estadísticos del sector, en el año 2024 el 55% de las unidades comercializadas eran de origen nacional, cifra que descendió al 40% durante 2025 y que, en el cierre de enero de 2026, se ubicó en apenas un 35%. Esta tendencia refleja un desplazamiento de la balanza comercial hacia los productos del exterior, impulsada por cambios en las normativas de importación y aranceles que impulsa la gestión de Javier Milei.

Fornasari, en diálogo con Radio Sarmiento, sostuvo que la visión de los concesionarios, como último eslabón de la cadena, podría parecer simple al centrarse en la comercialización de un producto terminado, pero advirtió que es una perspectiva incompleta. Aclaró que "esto es una visión un poco corta porque también sabemos que dependemos del consumidor local", y añadió que si la industria nacional se ve afectada en sus fábricas o personal, esto terminará impactando negativamente en el poder adquisitivo de las personas y en el consumo general.

image Chery fue la primer marca china en desembarcar en el mercado local hace una década (en la foto, su modelo TIggo 4).

También afirmó que, si bien las unidades fuera del Mercosur suelen tener un arancel del 35%, existen mecanismos como los cupos para autos híbridos y eléctricos con valores específicos que permiten eludir estas restricciones. En particular, existe un cupo de 50.000 unidades anuales para vehículos con tecnología híbrida o eléctrica y un valor inferior a los 16.000 dólares, beneficio que aprovechan mayoritariamente las marcas de origen chino.

El impacto de este fenómeno no se limita únicamente al abastecimiento del mercado interno, sino que genera un "doble efecto" perjudicial para la industria argentina. Fornasari destacó que la apertura del mercado brasileño a los autos chinos reduce la demanda de vehículos de origen Mercosur, afectando directamente las exportaciones nacionales.

Al respecto, señaló que "el mercado brasilero va a demandar más autos chinos y seguramente menos autos de origen Mercosur, con lo cual todo aquello que se exportaba también se va a ver un poco resentido". Además, existe la preocupación de que nuevas marcas se instalen en el país únicamente como ensambladoras con baja integración de componentes locales, buscando beneficios normativos sin generar una demanda real de mano de obra.

En cuanto al comportamiento de las ventas y los precios, Fornasari aclaró que el ingreso de estos autos no implica necesariamente que sean más competitivos de forma natural, sino que su atractivo surge al eliminar aranceles y costos impositivos que antes los dejaban fuera del mercado.

Sobre la dinámica actual, advirtió que "mientras más producto importado tengamos y tengamos un mercado con un techo, alguien tiene que ceder producción, entonces va a haber cada vez más incidencia del importado y menos producción nacional".

A pesar de este desplazamiento, el volumen total del mercado muestra señales de estancamiento en el país. Tras un 2025 que cerró con 612.000 unidades patentadas frente a las 414.000 de 2024, el inicio de 2026 ha registrado una caída. En enero se patentaron 66.000 unidades frente a las 69.000 del mismo mes del año anterior, lo que representa una baja del 5%, con expectativas de que febrero mantenga esa tendencia negativa. Para el cierre del año, se estima que el mercado nacional se mantendrá en torno a las 600.000 unidades, una cifra que los conocedores consideran normal para el contexto económico actual de Argentina.