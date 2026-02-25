Aerolíneas Argentinas llegó a un superávit de 112,7 millones de dólares en 2025

Aerolíneas Argentinas presentó los resultados de su ejercicio fiscal 2025, marcando un punto de inflexión definitivo, ya que, por primera vez desde su reestatización en 2008, la compañía no solo ha logrado operar sin recurrir a transferencias del Estado Nacional, sino que ha consolidado un superávit operativo de 112,7 millones de dólares, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes de la compañía estatal.

Este resultado representa casi el doble de los 56,6 millones de dólares obtenidos en 2024, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido y saneamiento contable. Con una facturación total que superó los 2.220 millones de dólares, el 2025 se posiciona como el segundo año consecutivo de números positivos, un fenómeno que la industria aeronáutica regional observa con detenimiento.

Entre la reestatización de 2008 y el cierre de 2023, Aerolíneas Argentinas se caracterizó por ser un sumidero de recursos públicos, registrando una pérdida operativa promedio de 400 millones de dólares anuales (medido en términos de EBIT).

Durante esos quince años, la empresa demandó al Estado transferencias directas que superaron los 8.000 millones de dólares. El ejercicio 2025 rompió esta inercia, a partir de la optimización de rutas, la reducción de estructuras burocráticas y la mejora en la productividad, transformando una entidad deficitaria en una unidad de negocio que apunta a ser rentable y competitiva.

La rentabilidad del 2025 no fue producto de un recorte en la conectividad, sino de una mejor gestión de los activos. La compañía mantuvo un volumen de horas de vuelo idéntico al de 2024, pero con métricas de eficiencia significativamente superiores:

Volumen de Pasajeros: Se transportaron 12.781.016 personas, lo que equivale a un promedio de 35.016 pasajeros diarios.

Factor de Ocupación: La aerolínea alcanzó un robusto 83% de ocupación sobre una malla de 300 vuelos diarios.

Confiabilidad: El factor de cumplimiento se situó en un 99,4%, una cifra que posiciona a la compañía entre las más puntuales y fiables de la región.

Experiencia de Usuario: El indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la disposición de los clientes a recomendar el servicio, alcanzó los 55 puntos, reflejando una mejora sustancial en la percepción de calidad.

Saneamiento financiero y plan de expansión

Uno de los pilares de este superávit ha sido la agresiva política de desendeudamiento. Entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025, Aerolíneas Argentinas logró reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%, pasando de 341,9 millones a 207,4 millones de dólares.

Este desahogo financiero permitió a la empresa pasar de una actitud defensiva a una de expansión estratégica. En un movimiento orientado a reducir costos operativos a largo plazo (especialmente en consumo de combustible y mantenimiento), la compañía anunció la incorporación de 18 nuevas aeronaves de última generación:

Cuatro Airbus A330neo: Destinados a fortalecer las rutas internacionales de largo alcance con mayor eficiencia energética.

Ocho Boeing 737 MAX 10: La versión de mayor capacidad de la familia MAX para rutas domésticas y regionales de alta densidad.

Cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8: Completando la modernización de la flota de pasillo único.

Fabián Lombardo, Presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, subrayó la importancia de la competitividad en un mercado abierto.

“Este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad. Aerolíneas Argentinas demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio”, señaló.

El balance correspondiente al ejercicio 2025 se encuentra actualmente en fase de auditoría externa por parte de la consultora KPMG. Esta firma, que ya certificó los estados contables de 2024, prevé finalizar la validación para que el Directorio proceda a la aprobación formal del documento hacia mediados de este año.__IP__

El desempeño de Aerolíneas Argentinas en 2025 liquida el viejo paradigma de que una aerolínea estatal es necesariamente sinónimo de pérdida y subsidio. Al duplicar el superávit del año anterior y eliminar por completo la asistencia del Tesoro, la compañía no solo recupera su prestigio operativo, sino que se convierte en un caso de estudio sobre la viabilidad de la gestión profesional en activos estratégicos del Estado.

El reto para 2026 será sostener estos márgenes en un entorno de competencia creciente y continuar con la ambiciosa renovación de flota sin comprometer la recién alcanzada salud financiera.

FUENTE: Agencia NA