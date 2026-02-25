miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Un crimen de 2025 en Villa Juan XXIII en Chimbas desató un sinfín de peleas: un menor terminó herido de un balazo

Dos personas terminaron detenidas por la agresión. Uno de ellos es hermano de la víctima del asesinato ocurrido en marzo de 2025, el otro es un amigo. Según la Fiscalía actuaron en modo venganza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La violencia en la Villa Juan XXIII, en Chimbas, parece no encontrar un punto final. Lo que comenzó como un trágico homicidio en marzo de 2025, cuando un vecino asesinó a sangre fría a otro disparándole en el rostro, ha derivado en una seguidilla de violencia que sumó un nuevo capítulo judicial este miércoles.

Lee además
cayeron dos sospechosos por el robo a una familia en caucete: secuestraron una netbook escolar y otros objetos
Brigada de Investigaciones Este

Cayeron dos sospechosos por el robo a una familia en Caucete: secuestraron una netbook escolar y otros objetos
triax motors en la mira: cual es el vinculo que une a la empresa denunciada con el caso branka motors
Hilado fino

Triax Motors en la mira: cúal es el vínculo que une a la empresa denunciada con el caso Branka Motors

En las últimas horas, la Justicia sanjuanina condenó a Rolando David Romero y Jonathan Álvarez por un ataque armado que tuvo como blanco a la familia del homicida original, en lo que los investigadores calificaron como un acto de "venganza de sangre".

El hecho juzgado ocurrió en noviembre del año pasado. Según la reconstrucción fiscal, el trasfondo es la muerte del hermano de Rolando David Romero (Jorge Rodrigo Antonio "El Mudo" Romero). Lejos de esperar el accionar de la ley, Romero decidió buscar justicia por mano propia y arremetió contra la familia Maurín (vinculada al autor del crimen de marzo).

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Daniela Pringles, la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera: Rolando David Romero actuó como el instigador y facilitador del arma de fuego para el ataque que perpetró Jonathan Álvarez.

Cuál fue el hecho ocurrido en Villa Juan XXIII

Durante el enfrentamiento, tres integrantes de la familia Maurín y un menor de edad quedaron bajo la línea de fuego. Los disparos efectuados por Álvarez impactaron en la pierna izquierda del menor, quien afortunadamente sufrió lesiones leves.

Ambos fueron condenados a la pena de 1 año de prisión condicional por el delito de abuso de arma. Romero en calidad de participe necesario y Álvarez como autor material.

Temas
Seguí leyendo

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Ocho personas terminaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en una importante esquina de San Juan

Cayó por el robo de herramientas y tuvo triple castigo: se había llevado un lavarropas en un rastrojero

Se hizo pasar por psicólogo y atendió a una menor: quedó en evidencia tras dar un certificado trucho

Estafa millonaria con lotes: Rubén Ángel Martín González, expareja de Denise Robles Bonade, seguirá preso

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Te Puede Interesar

Triax Motors en la mira: cúal es el vínculo que une a la empresa denunciada con el caso Branka Motors
Hilado fino

Triax Motors en la mira: cúal es el vínculo que une a la empresa denunciada con el caso Branka Motors

Por Juan Ortiz
Trinidad rompió el silencio tras el escándalo: respaldó al jugador imputado y dijo que el club está sufriendo
Fútbol sanjuanino

Trinidad rompió el silencio tras el escándalo: respaldó al jugador imputado y dijo que el club "está sufriendo"

El motivo del corte en un importante tramo de la Circunvalación, tras un embotellamiento
Santa Lucía

El motivo del corte en un importante tramo de la Circunvalación, tras un embotellamiento

Cayeron dos sospechosos por el robo a una familia en Caucete: secuestraron una netbook escolar y otros objetos
Brigada de Investigaciones Este

Cayeron dos sospechosos por el robo a una familia en Caucete: secuestraron una netbook escolar y otros objetos

San Martín, cara a cara con Depotivo Madryn en la Copa Argentina: todo lo que tenés que saber
El minuto a minuto de la previa

San Martín, cara a cara con Depotivo Madryn en la Copa Argentina: todo lo que tenés que saber