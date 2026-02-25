Convocan en San Juan a una asamblea abierta para debatir sobre derechos laborales

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos convocaron a una asamblea abierta para debatir sobre derechos laborales y reforma laboral en San Juan. El encuentro se realizará este miércoles 25 de febrero a las 19 horas en la Plaza de la Joroba.

La convocatoria está dirigida a personas desocupadas, trabajadoras y trabajadores formales e informales, así como a toda persona interesada en participar del intercambio. Según expresaron desde los espacios organizadores, la propuesta busca generar un ámbito de diálogo colectivo con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.

image

“Creemos que es fundamental abrir espacios de intercambio y organización”, señalaron desde la convocatoria, que invita a las y los asistentes a llevar mate, mantas, reposeras y lecturas para compartir durante la jornada.

El encuentro tiene como eje central el análisis de la situación laboral actual y el debate en torno a posibles cambios en materia de legislación laboral, en un contexto donde la temática ocupa un lugar relevante en la agenda pública.

La actividad es impulsada por Ni Unx Menos, Las Hilarias, ATTTA, UTT, la CTA, el Foro de Salud Mental, Agüita Pura para San Juan, la APDH, Mujeres Universitarias y Madres Protectoras. Desde la organización destacaron que el objetivo es “escucharnos, debatir y construir en conjunto”.