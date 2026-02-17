martes 17 de febrero 2026

La disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuánto pagan las billeteras digitales

El PRO quiere que en el tratamiento de la ley en Diputados se incorpore la alternativa del pago de salarios a través de las "wallets", que en la actualidad son exclusividad de los bancos

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio del tratamiento legislativo de la ley de Modernización Laboral impulsada por el oficialismo, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, subyace en uno de sus artículos la batalla entre los bancos y las fintech por las cuentas sueldo.

El proyecto original de reforma laboral habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales, pero la disposición fue retirada durante su tratamiento en comisión en el Senado, antes de la votación que le otorgó media sanción.

En las últimas horas se hizo público que el bloque de Diputados del PRO, que lidera Cristian Ritondo, quiere que las billeteras virtuales puedan ser un vehículo alternativo para el cobro de salarios y que la cuestión sea incorporada al debate en la Cámara baja.

En este sentido, ¿cuánto pagan las principales billeteras virtuales por los pesos inmovilizados? Éstas ofrecen rendimientos diarios con una Tasa Nominal Anual (TNA) que oscila aproximadamente entre el 22% y el 27%. Las opciones más destacadas incluyen a Ualá (26% TNA), Prex y Cocos (25% TNA), Naranja X (25% TNA) y Mercado Pago (24,32% TNA), permitiendo generar intereses con dinero disponible.

Principales rendimientos (TNA) al 14/02/2026:

  • Ualá (Cuenta Remunerada): 26%.
  • Prex Argentina (FCI MM): 25,12%.
  • Cocos Capital (FCI RM): 25,12%.
  • Naranja X (Cuenta Remunerada): 25%.
  • Personal Pay (FCI MM): 24,88%.
  • Mercado Pago (FCI MM): 24,32%.
  • IEB+ (FCI MM): 23,82%.
  • Claro Pay (FCI MM): 23,40%.
  • Lemon Cash (FCI MM): 23,04%.

Entre otras características, las wallets ofrecen un rendimiento diario. Estas billeteras funcionan con cuentas remuneradas (FCI - Fondos Comunes de Inversión), lo que permite que el dinero rinda diariamente y se pueda usar en cualquier momento.

Algunas asignan un tope de remuneración, algo a tener en cuenta, es decir que las billeteras establecen topes máximos de dinero a remunerar (por ejemplo, Naranja X cuenta remunerada paga hasta ciertos montos).

Por otra parte, no hay que perder de vista la variabilidad de los rendimientos, pues las tasas son nominales anuales y pueden cambiar rápidamente según la política monetaria.

Una disputa que llega al Congreso

Vale recordar que la Cámara Argentina Fintech anunció que impulsará nuevamente la propuesta para permitir el pago de salarios a través de billeteras virtuales, tras la exclusión de este artículo en la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. La entidad anticipó que buscará reinstalar el debate en la Cámara de Diputados y defendió la necesidad de incorporar mayor competencia y libertad de elección en los canales de acreditación salarial.

En el proyecto original, la reforma habilitaba la opción de recibir haberes tanto en cuentas bancarias tradicionales como en billeteras digitales. Sin embargo, durante el tratamiento en comisión, los senadores decidieron suprimir este punto. De acuerdo con un comunicado de la Cámara Argentina Fintech, esta decisión restringe alternativas para los trabajadores y limita la competencia en el sector financiero. “Resulta contradictorio que se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”, sostuvo la entidad.

El sector tecnológico remarcó que la libertad para optar por el canal de cobro no debilita el sistema, sino que lo obliga a competir por el cliente. “El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle”, subrayó la cámara.

Datos del BCRA muestran que las billeteras digitales intervienen en el 75% de las transferencias inmediatas en el país

La masificación de las billeteras virtuales ya se refleja en el uso cotidiano de los usuarios en Argentina. Un informe de la consultora Isonomía citado por la cámara indica que nueve de cada diez argentinos considera que debería poder elegir dónde percibir su sueldo, mientras que ocho de cada diez jóvenes opina que el cobro mediante billeteras digitales sería más práctico.

Datos del BCRA muestran que las billeteras digitales intervienen en el 75% de las transferencias inmediatas en el país. Este crecimiento ha generado tensiones con el sector bancario. Los bancos buscan preservar la exclusividad en el depósito de sueldos porque esto les garantiza fondos baratos, al no remunerar los saldos en cuentas sueldo, lo que a su vez les permite ofrecer créditos a mejores tasas.

En caso de que la competencia con las billeteras digitales se intensifique, los bancos se verían obligados a mejorar sus condiciones para retener clientes, lo que podría aumentar el costo del crédito, una variable que el Gobierno prefiere evitar.

A fines de 2025, las entidades agrupadas en ADEBA, ABA y ABAPPRA reiteraron su rechazo a la posibilidad de que las fintech puedan gestionar pagos de salarios y jubilaciones. En un comunicado, defendieron el esquema bancario actual y señalaron que las billeteras virtuales solicitaron operar cuentas sueldo y de jubilaciones sin estar reguladas ni supervisadas por el BCRA, ni ofrecer garantías sobre los fondos depositados en cuentas virtuales.

En respuesta, la Cámara Argentina Fintech aseguró que las billeteras virtuales se encuentran bajo supervisión del Banco Central, cumplen con normas de prevención de lavado, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones.

FUENTE: Infobae

