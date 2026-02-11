miércoles 11 de febrero 2026

Debate

Reforma laboral: el Gobierno hizo cambios de último minuto que benefician a gremios y cámaras empresariales

El oficialismo confirmó modificaciones de último momento antes de la votación en general. Se reducirán los topes de aportes a gremios y cámaras empresariales, pero seguirán siendo obligatorios y sin fecha de vencimiento. También se sumará como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (51)

En la antesala de la votación en general, prevista para la madrugada, el Gobierno confirmó modificaciones de último momento al proyecto de reforma laboral que debate el Senado. Según fuentes libertarias, se bajarán los topes de los aportes compulsivos destinados a gremios y cámaras empresariales, pero se eliminará la fecha prevista para que esos pagos dejaran de ser obligatorios. En la práctica, el fondeo continuará vigente.

La decisión generó tensión en el sector dialoguista, que reclamó un tratamiento equilibrado para sindicatos y empresarios. Durante horas circularon versiones cruzadas hasta que finalmente se validó la postura oficial: los aportes seguirán siendo obligatorios, aunque con límites más bajos.

El texto que se analizaba hasta el mediodía establecía que los aportes patronales en beneficio de cámaras empresarias no podrían superar el 0,5% de las remuneraciones, mientras que los destinados a asociaciones sindicales tendrían un tope del 2%. Además, fijaba que desde enero de 2028 esos aportes pasarían a ser voluntarios para los empleadores no asociados. Ese punto es el que ahora se modifica: no habrá fecha de caducidad y el carácter compulsivo se mantendrá.

En los pasillos del Senado argumentaron que una caída abrupta de los aportes podría afectar a gremios pequeños, poniendo en riesgo su subsistencia. Desde la oposición dialoguista, en cambio, señalaron que existían casos donde los porcentajes alcanzaban hasta el 6%, lo que consideraron excesivo.

Otro cambio relevante será la incorporación del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como anexo del proyecto. La medida, que generó cuestionamientos por su forma de incorporación, quedará al final de la ley. Las críticas apuntan a que el tema no tuvo tratamiento específico en comisión ni ampliación formal del temario de extraordinarias.

En cuanto a las billeteras virtuales, desde el oficialismo aclararon que no podrán intervenir en el depósito de haberes por ahora. Sin embargo, el Banco Central podría emitir regulaciones en el futuro que habiliten la participación de aquellas que cumplan con los requisitos establecidos.

