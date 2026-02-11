miércoles 11 de febrero 2026

SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

La jornada estará marcada por el viento del sector sur, con ráfagas intensas durante la tarde y sin probabilidad de lluvias. La máxima llegará a los 30 grados, según el SMN.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

San Juan tendrá este jueves una jornada marcada por el viento, aunque sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana el cielo se presentará ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 17° y viento del sudeste entre 13 y 22 km/h. Hacia el mediodía y la tarde las condiciones cambiarán: el día estará ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, y viento predominante del sur con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h.

La temperatura máxima llegará a los 30° durante la tarde, en un contexto de cielo algo nublado. Ya por la noche el cielo estará despejado, con una temperatura estimada en 25° y viento nuevamente del sudeste entre 13 y 22 km/h.

El SMN no prevé precipitaciones para toda la jornada, con probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias.

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
