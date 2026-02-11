miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incentivo al empleo industrial

Hasta $3.000.000 por trabajador: cómo acceder al bono fiscal que lanzó el Gobierno provincial

Se abrió la inscripción para el CEMOFI 2026, el certificado o bono que permite a las industrias sanjuaninas descontar impuestos provinciales durante este año. Quiénes pueden participar.

Por Elizabeth Pérez
El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.

El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.

El mecanismo es simple: cualquier industria manufacturera o que realice algún proceso de transformación de materia prima y que tenga empleados, puede acceder en San Juan a un bono fiscal para pagar impuestos provinciales. Y la cifra es interesante: $3.000.000 por cada empleado registrado.

Lee además
La construcción es uno de los sectores que traccionó el aumento del empleo que tuvo San Juan, según cifas nacionales. 
Repercusiones

San Juan picó en punta en crecimiento del empleo, pero hay cautela en el gobierno provincial
el gobierno provincial otorgara un bono de $120.000 a residentes de salud
En enero

El Gobierno provincial otorgará un bono de $120.000 a residentes de salud

El año pasado se implementó por primera vez y se anotaron 135 empresas, pero la cifra de beneficiarias es del triple. Ahora se lanzó de nuevo la convocatoria y la inscripción es voluntaria. Industrias textiles, manufactureras, bodegas, etc., pueden ser beneficiarias.

Qué es el CEMOFI, el bono fiscal

El Gobierno de San Juan abrió la inscripción para el CEMOFI 2026 (Certificado de Mano de Obra Formal Industrial), un bono de crédito fiscal que permitirá a las industrias locales descontar hasta $3.000.000 anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.

El beneficio, que se implementa por segundo año consecutivo bajo este esquema, está dirigido exclusivamente a empresas manufactureras que realicen procesos de transformación física, química o fisicoquímica de materias primas, incluidas las bodegas. No hay límite de facturación: pueden acceder tanto pequeñas como grandes industrias.

El secretario de Industria, Alejandro Martín, explicó que se trata de “un bono de crédito fiscal no transferible, vinculado al CUIT de cada empresa, que sirve exclusivamente para pagar impuestos provinciales durante el año 2026”.

En concreto, el CEMOFI podrá aplicarse al pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos. No podrá utilizarse para tasas municipales, facturas de servicios como OSSE o Hidráulica, ni para cancelar deudas de años anteriores. Tampoco genera saldos a favor ni reintegros.

Cómo se calcula el beneficio

El monto se determina en función del promedio de trabajadores registrados durante los tres meses de mayor ocupación del período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el mes anterior a la solicitud.

“Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de pesos por cada empleado registrado. Si tiene 20 empleados, accede a 60 millones de pesos”, detalló Martín, y subrayó que el objetivo central del programa es “fomentar y sostener el empleo formal en el sector industrial de San Juan”.

Para poder acceder, las empresas deben contar con al menos tres meses de actividad y cumplir una serie de requisitos:

  • Inscripción vigente en el Registro de Empresas Industriales de la Provincia.
  • Declarar actividad principal industrial ante ARCA y la Dirección General de Rentas.
  • Estar al día con las obligaciones laborales y previsionales.
  • Acreditar que los puestos de trabajo tengan radicación efectiva en San Juan.
  • Además, deberán presentar documentación respaldatoria como el instrumento constitutivo, Formulario F.931, habilitación municipal y Libro Sueldo Digital.

Inscripción sencilla

La inscripción es completamente online y consiste en completar los datos y presentar una Declaración Jurada ante el Ministerio de Producción.

Existe, además, una modalidad simplificada, mediante una declaración jurada, cuando el trámite es certificado por un profesional matriculado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, entidad que avala el procedimiento.

Un dato clave para quienes accedieron en 2025: desde el Ministerio de Producción recordaron que cualquier saldo remanente del CEMOFI 2025 podrá utilizarse únicamente hasta el 10 de febrero de 2026, fecha en la que caducará definitivamente. El bono 2026 es aplicable exclusivamente a impuestos provinciales correspondientes a este año.

Temas
Seguí leyendo

Grieta en San Juan por la reforma laboral: entre la necesidad de cambio y el miedo a la pérdida de derechos

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Los deliverys de app en San Juan impulsaron la venta de motos en los últimos tres meses

San Juan volvió a ser la provincia más calurosa del país

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

¡Es igual! Fue a la Terminal de Ómnibus de San Juan y filmó a un hombre muy parecido a Freddie Mercury

Tres empresas sanjuaninas harán el transporte del mineral de Hualilán

Continúa el corte preventivo en la Ruta 141 y siguen los trabajos en otros importantes caminos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
auditorio juan victoria: cuales son las cinco empresas que pelean por quedarse con la historica remodelacion
Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.
Incentivo al empleo industrial

Hasta $3.000.000 por trabajador: cómo acceder al bono fiscal que lanzó el Gobierno provincial

Por Elizabeth Pérez
Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Reforma Laboral - Senado - Recinto (RS Fotos).
Sondeo de TIEMPO

Grieta en San Juan por la reforma laboral: entre la necesidad de cambio y el miedo a la pérdida de derechos

Cecilia Román, conmovida.
Tremendo

"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado