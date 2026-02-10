En las últimos días, un video grabado en la Terminal de Ómnibus de San Juan comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Las imágenes despertaron la sorpresa de cientos de usuarios por un detalle inesperado: el notable parecido de un hombre con Freddie Mercury.

Atención Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

¡Un horno! San Juan volvió a ser la provincia más calurosa del país

La grabación fue publicada en TikTok por la usuaria menico2554, quien mostró a dos hombres que se encontraban en el lugar: uno de ellos, de nacionalidad canadiense, y otro que llamó la atención por su rostro y su bigote, muy similares a los del legendario líder de Queen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2021325768664498243&partner=&hide_thread=false ¡Es igual! Fue a la Terminal de Ómnibus de San Juan y filmó a un hombre muy parecido a Freddie Mercury



Video gentileza: TikTok menico2554 pic.twitter.com/TBXYFgGMX1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 10, 2026

“Estas cosas solo pasan acá, en San Juan”, expresó la mujer en el video, mientras enfocaba al hombre que rápidamente fue comparado con el artista británico.

La publicación acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios, entre los que se destacaron mensajes como: “La verdad, muy parecido a Freddie Mercury” y “Es igual a Freddie Mercury”, reflejando el impacto que generó el curioso hallazgo entre los usuarios.