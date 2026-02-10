martes 10 de febrero 2026

Viral

¡Es igual! Fue a la Terminal de Ómnibus de San Juan y filmó a un hombre muy parecido a Freddie Mercury

El video fue grabado en los últimos días y se volvió viral en TikTok por el sorprendente parecido físico con el icónico cantante de Queen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
freddie mercury

En las últimos días, un video grabado en la Terminal de Ómnibus de San Juan comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Las imágenes despertaron la sorpresa de cientos de usuarios por un detalle inesperado: el notable parecido de un hombre con Freddie Mercury.

La grabación fue publicada en TikTok por la usuaria menico2554, quien mostró a dos hombres que se encontraban en el lugar: uno de ellos, de nacionalidad canadiense, y otro que llamó la atención por su rostro y su bigote, muy similares a los del legendario líder de Queen.

“Estas cosas solo pasan acá, en San Juan”, expresó la mujer en el video, mientras enfocaba al hombre que rápidamente fue comparado con el artista británico.

La publicación acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios, entre los que se destacaron mensajes como: “La verdad, muy parecido a Freddie Mercury” y “Es igual a Freddie Mercury”, reflejando el impacto que generó el curioso hallazgo entre los usuarios.

