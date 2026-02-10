martes 10 de febrero 2026

Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

El pozo se encuentra pasando Ruta Nacional 20 y desde Vialidad están trabajando para solucionar el inconveniente. Piden a los conductores transitar con precaución.

Por Guillermo Alamino
La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento.&nbsp;

La Dirección Provincial de Vialidad informa que se debe transitar con extrema precaución por el anillo externo de Avenida Circunvalación, específicamente pasando la Ruta Nacional 20, debido a la presencia de personal y maquinaria pesada que se encuentra trabajando en el lugar ante la detección de un socavón en la banquina.

Personal de Vilaidad provincia estra{a realizando obras en la Circunvalación. Imagen Ilustrativa. 
Las autoridades solicitaron respetar estrictamente la señalización preventiva y las indicaciones del personal en el sector para evitar siniestros viales.

El socavón se ubica en la banquina del anillo externo de la traza y ha requerido una intervención de urgencia. Durante toda la jornada se estarán ejecutando trabajos de apertura y excavación, con profundidades que alcanzan aproximadamente los 2 metros desde la calzada, a fin de evaluar la situación y restituir las condiciones de seguridad en la vía rápida.

En tanto, las causas que originaron esta afectación se encuentran actualmente en proceso de análisis técnico por parte de los ingenieros del organismo.

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Por Redacción Tiempo de San Juan

