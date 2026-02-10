Veladero cerró un año récord: superó las metas de producción

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción.

La mina sanjuanina Veladero concluyó el 2025 con un balance altamente positivo, logrando superar el rango de producción de oro que se había proyectado originalmente para el ejercicio. Este rendimiento fue impulsado principalmente por una producción de onzas de oro superior al previsto en las fases 1 a 5 de sus Valle de Lixiviación.

Si bien la producción del cuarto trimestre fue un 2% menor a la del periodo anterior —debido a la secuencia de minado planificada—, el balance de todo el año superó el rango de las proyecciones iniciales, indicó el portal El Inversor Energético.

Este rendimiento fue impulsado por un mayor aporte de las fases 1 a 5 de sus instalaciones en el valle de lixiviación.

Excepcional, en todo el mundo

A nivel corporativo, el gigante canadiense Barrick Gold informó los resultados completos del año y cuarto trimestre de 2025: tuvo un año excepcional con ingresos anuales de casi 17.000 millones de dólares.

El indicador más destacado fue el flujo de caja libre de la compañía, que experimentó un crecimiento extraordinario del 194% en comparación con el año anterior. Según los informes, la empresa logró compensar el aumento en el pago de regalías —derivado del alto precio del oro— manteniendo sus costos operativos por debajo de lo planeado.

Inversión en marcha y futuro local

La continuidad de la operación de oro Veladero, en la cordillera sanjuanina está respaldada por una fuerte inversión en infraestructura. Al 31 de diciembre, la compañía ya ejecutó 90 millones de dólares en la denominada Fase 8 de la ampliación de la plataforma de lixiviación.

El presupuesto total para esta etapa de expansión se estima entre los 250 y 260 millones de dólares, contemplando tareas críticas de impermeabilización, subdrenaje y sistemas avanzados de monitoreo ambiental.

Para San Juan, y específicamente para los departamentos de Iglesia y Jáchal, el sostenimiento de este ritmo de producción e inversión es una noticia clave. Esto asegura no solo la estabilidad en el ingreso de regalías mineras, sino también el dinamismo de la cadena de proveedores locales durante todo el 2026.

El CEO de Barrick, Mark Hill, reafirmó que la empresa mantiene su foco firme en activos de "primer nivel" como Veladero, posicionándose de manera óptima para mantener el impulso actual en el año 2026.