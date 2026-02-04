La caída del oro y el "viernes negro" afectó al sector minero y golpeó a Veladero

Veladero, la mina de oro ubicada en San Juan, es operada por Barrick y la china Shandong Gold, dos de las compañías golpeadas por la caída del metal en los mercados.

El abrupto derrumbe del precio del oro y la plata en los mercados internacionales al final de enero tuvo un fuerte impacto en las principales compañías mineras del mundo: el llamado “viernes negro” de los metales preciosos el pasado 30 de enero arrastró las acciones de gigantes del oro, y San Juan no fue ajena.

Es que entre las compañías afectadas se ubican Barrick Mining y Shandong Gold, las dos firmas que operan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos auríferos del país, ubicado en Iglesia, en la cordillera sanjuanina.

Es lógico pensar que la caida de las acciones no representa un impacto inmediato en la operación, pero el sacudón financiero encendió luces de alerta en el sector. Según un informe del portal El Economista.es, en apenas dos ruedas bursátiles las mineras globales llegaron a perder hasta un 25% de su valor, en un contexto de extrema volatilidad.

El índice Solactive Global Gold Miner Select retrocedió un 15% desde el cierre del jueves 30 de enero, en línea con la caída del oro, que bajó un 11% desde sus máximos históricos y se ubicó en torno a los 4.730 dólares la onza.

La mina de oro Veladero es clave para la economía provincial. El yacimiento se consolidó durante 2025 como el principal motor de las exportaciones mineras de la provincia y uno de los más relevantes del país.

El oro representa caso el 97% de las exportaciones provinciales, y Veladero fue el principal responsable del flujo de divisas que permitió alcanzar los casi 1.800 millones de dólares anuales en exportaciones mineras sanjuaninas durante el 2025.

Las mineras golpeadas

mineras de oro y plata

Entre las empresas más afectadas aparece Barrick Mining, que perdió más de un 11% en ese lapso. Aún más pronunciado fue el golpe para la china Shandong Gold Mining, una de las mayores productoras de oro del mundo y socia de Barrick en Veladero, que llegó a ceder hasta un 25% de su valor en bolsa.

Newmont que tambien opera en el sur argentino con la mina de oro Cerro Negro sugrio una fuerte caida tambien, lo mismo que otras compañías chinas del sector, como Zijin Mining y Zhaojin Mining Industry.

El desplome no se limitó al oro. La plata se hundió un 28% en dos jornadas, lo que arrastró a las mineras especializadas en ese metal, que cayeron en promedio un 14%. Empresas como Fresnillo, First Majestic y Pan American Silver estuvieron entre las más castigadas.

Pese al impacto financiero, analistas internacionales coinciden en que la caída responde a factores técnicos y a una toma de ganancias tras un rally que había llevado a los metales preciosos a valores récord. De hecho, esta semana el oro y la plata mostraron una recuperación parcial, con subas de hasta 6,5% y 12%, respectivamente.

De hecho, algunos especialistas del sector mantienen una visión optimista a mediano plazo, incluso hablan de que el oro podría alcanzar los 6.200 dólares por onza hacia mitad del 2026.

En Argentina

En el plano nacional, la caída del oro también tuvo impacto macroeconómico. Según la agencia Noticias Argentinas, el derrumbe del metal provocó una fuerte baja en las reservas brutas del Banco Central, que cayeron más de 1.700 millones de dólares y perforaron los 45.000 millones a fines de enero.

Aun así, la autoridad monetaria logró cerrar el mes con saldo comprador y acumuló adquisiciones por más de 1.100 millones de dólares.

Mientras los mercados buscan estabilizarse, el “viernes negro” dejó en evidencia la sensibilidad del sector minero a los vaivenes financieros globales y reavivó la atención sobre empresas clave para San Juan, como Veladero.