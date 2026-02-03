Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN.

Delincuentes dieron un golpe millonario en Rawson, al mejor estilo boquetero. En la madrugada de este martes, dos ladrones abrieron un hueco en el techo de una tienda de ropa para jóvenes en plena Villa Krause y se alzaron con un botín de 300 pares de zapatillas y ropa. Prácticamente vaciaron el salón: se habla de un perjuicio económico de al menos 15 millones de pesos.

Matías Andrada , el dueño, no lo podía creer. “Estoy arruinado. No tengo nada para empezar, se llevaron toda la mercadería. Realmente no sé qué voy a hacer de mi vida”, decía el joven, con la voz quebrada a TIEMPO DE SAN JUAN. Él mismo descubrió el robo en el transcurso de la tarde de este martes, cuando llegó a su tienda de nombre “Sneakers Talaleya” y encontró el salón saqueado.

La tienda está situada sobre calle Mendoza, metros al norte de calle Agustín Gómez —o calle 5—, en plena zona comercial de Villa Krause. Andrada comentó que las persianas metálicas estaban bajas, tal como las dejó, y que las puertas de vidrio también estaban con llave. El interior, en cambio, estaba completamente vacío, y lo primero que observó fue el boquete en el techo de machimbre, en el costado sur del salón.

De acuerdo con su relato, Andrada cerró el negocio el sábado de la semana pasada por vacaciones y viajó con su familia. Durante todo ese tiempo permaneció con la persiana baja y lo abrió recién este martes por la tarde, cuando se dispuso a volver a trabajar. Según contó, hace cuatro años que se dedica a la venta de ropa y en noviembre último abrió este local de calle Mendoza, donde venden especialmente zapatillas y ropa para jóvenes. Aseguró que la mercadería la trae de Bolivia y Paraguay, pero que es original.

Por eso estaba desesperado, porque era mucha la cantidad de productos que se llevaron y la pérdida era varias veces millonaria. Denunció que los ladrones descendieron por ese hueco y revisaron todo el local. Sustrajeron 300 pares de zapatillas Nike, Adidas, Puma y otras primeras marcas; también pantalones, remeras, musculosas y hasta camperas que tenía en depósito.

Así quedó el local saqueado.

Los ladrones cargaron todo en bolsas y salieron por el mismo boquete. Para ello utilizaron una silla y unos bancos plásticos para alcanzar la abertura. Antes de irse, se aseguraron de destruir el sistema de cámaras de seguridad. El local no contaba con alarma, pero una vecina aseguró que vio a dos jóvenes en los techos durante la madrugada de este martes. Por eso se supo que el golpe delictivo ocurrió hoy.