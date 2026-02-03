Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Este martes se realizó una audiencia clave en la causa que investiga la muerte de Fernando Agüero , el motociclista que fue atropellado el 25 de diciembre pasado en Chimbas. Así las cosas, la Justicia resolvió ampliar el alcance de la Investigación Penal Preparatoria contra Marcelo Jaimes, quien conducía la camioneta involucrada en el siniestro vial.

Como consecuencia del fallecimiento de la víctima, ocurrido el 29 de diciembre de 2025 luego de varios días de internación en el Hospital Rawson, la imputación contra el conductor fue modificada. Jaimes ahora será investigado por homicidio culposo, delito que prevé una pena de entre 2 y 5 años de prisión.

Inicialmente, Jaimes había sido acusado por lesiones culposas agravadas, ya que Agüero permanecía con vida al momento de la primera audiencia de formalización, realizada horas antes de su deceso. En aquella oportunidad, el imputado recuperó la libertad bajo el cumplimiento de medidas coercitivas. La muerte del motociclista obligó a revisar esa calificación provisoria.

Durante la audiencia de ampliación, el fiscal Francisco Nicolía, perteneciente a la UFI de Delitos Especiales, solicitó que el hecho sea encuadrado como homicidio culposo agravado por la fuga. El representante del Ministerio Público sostuvo que el abandono del lugar del choque por parte del conductor constituye un elemento agravante de la conducta investigada.

Por su parte, la querella, representada por el abogado Leonardo Fachinetti en nombre de la familia de la víctima, planteó una postura más severa. Rechazó la calificación propuesta por Fiscalía y pidió que Jaimes sea imputado por homicidio con dolo eventual, además de requerir su detención preventiva.

El juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi desestimó los planteos de la querella y resolvió hacer lugar al pedido del fiscal, aunque aclaró que la familia de Agüero podrá impugnar la resolución y volver a insistir con un cambio de carátula. De este modo, el imputado continuará en libertad, sujeto a las restricciones ya dispuestas.

Tras conocerse la decisión judicial, los familiares del motociclista expresaron su enojo dentro del edificio de Tribunales, con reproches e insultos dirigidos al acusado, quien debió retirarse por una salida alternativa.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, en el cruce de las calles Oro y San Juan, en el departamento Chimbas. Según la reconstrucción preliminar, una camioneta Toyota Hilux habría encerrado a la motocicleta, provocando el impacto y dándose luego a la fuga. Agüero quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció cuatro días después.

Cabe recordar que Jaimes se presentó ante la Justicia al día siguiente del hecho y afrontó la audiencia de formalización, tras la cual quedó imputado y en libertad con medidas coercitivas.

Finalmente, el magistrado dispuso un plazo de ocho meses para la Investigación Penal Preparatoria y estableció restricciones por el mismo período: prohibición de salir del país sin autorización judicial, obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial y prohibición de contacto con testigos o familiares de la víctima.