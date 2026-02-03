Dos hombres fueron condenados por asaltar y golpear a dos menores para robarles

Un episodio de inseguridad se registró el pasado 31 de enero de 2025, cerca de las 16.55, en Rawson, cuando dos hombres abordaron a dos menores de edad con fines delictivos. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Vidart y Recabarren.

Según se conoció, Ever Aguilera y David Yacante interceptaron a las víctimas mientras caminaban por la zona. En ese contexto, los agresores ejercieron violencia física sobre uno de los menores y lograron sustraerle una gorra de color verde y la suma de 30 mil pesos.

La situación fue advertida casi de inmediato por personal policial que realizaba recorridas de prevención y seguridad en el lugar. Los menores alertaron a los efectivos y señalaron a los atacantes, lo que derivó en una breve persecución. Como resultado, Aguilera fue aprehendido en posesión de la gorra sustraída, mientras que Yacante fue detenido sin elementos en su poder.

Tras el procedimiento, intervino el ayudante fiscal en turno, quien se comunicó con el fiscal Alberto Martínez. Una vez interiorizado del caso, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Finalmente, la causa se resolvió mediante un juicio abreviado. Ever Aguilera fue condenado a un mes de prisión condicional, mientras que David Yacante fue sobreseído, quedando desvinculado del hecho.