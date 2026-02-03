Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Un coordinador de viajes quedó en la mira de la Justicia este martes tras ser acusado por el arrebato de un teléfono celular ocurrido el 4 de agosto de 2025, sobre Avenida Rioja, a metros de calle Maipú, en Capital . Como si fuera un motochorro, el sujeto habría perpetrado un violento ataque contra una mujer en pleno centro sanjuanino.

Se trata de Rodrigo Fabián Tello , sobre quien la jueza de Garantías Irene Mabel Moya dispuso un plazo de seis meses de investigación , además de medidas coercitivas por el mismo tiempo para avanzar en las tareas que permitan establecer su responsabilidad en el hecho. La causa cuenta con un elemento de convicción clave que permitió su posterior detención. Pese a ello, el acusado transitará el proceso en libertad.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Pablo Quiroga, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, el hecho ocurrió cerca de las 18 horas, cuando la víctima -una mujer- caminaba por la céntrica avenida mientras hablaba por teléfono. En ese momento, una motocicleta que circulaba por el costado este de la vía subió a la vereda y su conductor le arrebató un celular Samsung modelo A22.

La secuencia fue observada por otra transeúnte que se encontraba en las inmediaciones y logró tomar una fotografía desde atrás del motociclista, imagen que resultó clave para la investigación. En la foto se distinguen con claridad el casco, la campera, las características de la motocicleta -una Zanella 110- y los números y letras de la chapa patente.

Alertados a través del sistema de cámaras del CISEM 911, efectivos de la Policía de San Juan fueron notificados y, minutos después, interceptaron al imputado en la intersección de calles Tucumán y Benavídez, en dirección al departamento Chimbas. Tello se desplazaba en la motocicleta y vestía un casco y una campera similares a las señaladas por los denunciantes. Sin embargo, el teléfono en cuastión nunca apareció.

La defensa oficial, a cargo de Lucas Quiroga, consideró excesivo el plazo de investigación y solicitó que se reduzca a cuatro meses, pedido que fue rechazado por la magistrada al entender que aún restan medidas pendientes como el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la ampliación de denuncias por parte de testigos y la víctima.

En cuanto a las restricciones, la defensa solicitó que no se aplique la prohibición de salir de la provincia y del país debido a la actividad laboral del imputado, que se supone que trabaja en una empresa de turismo y que viaja a menudo, aunque ese detalle no se dejó conocer en la audiencia. El planteo también fue descartado. No obstante, la jueza aclaró que, en caso de necesitar viajar, podrá solicitar la debida autorización judicial.

Además, se resolvió que Tello se ajuste a derecho, comparezca ante la Justicia cada vez que sea requerido y cumpla con la obligación de presentarse en la comisaría 17 cada 15 días.