martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Motochorro?

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Rodrigo Fabián Tello fue acusado por un hecho ocurrido en agosto de 2025. Fue interceptado por la Policía cuando se dirigía hacia Chimbas a bordo de una motocicleta tras un robo, a partir de una imagen contundente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un coordinador de viajes quedó en la mira de la Justicia este martes tras ser acusado por el arrebato de un teléfono celular ocurrido el 4 de agosto de 2025, sobre Avenida Rioja, a metros de calle Maipú, en Capital. Como si fuera un motochorro, el sujeto habría perpetrado un violento ataque contra una mujer en pleno centro sanjuanino.

Lee además
quien era el joven que murio tras descompensarse en una finca en caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Se trata de Rodrigo Fabián Tello, sobre quien la jueza de Garantías Irene Mabel Moya dispuso un plazo de seis meses de investigación, además de medidas coercitivas por el mismo tiempo para avanzar en las tareas que permitan establecer su responsabilidad en el hecho. La causa cuenta con un elemento de convicción clave que permitió su posterior detención. Pese a ello, el acusado transitará el proceso en libertad.

image
Jueza de Garantías Mabel Irene Moya.

Jueza de Garantías Mabel Irene Moya.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Pablo Quiroga, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, el hecho ocurrió cerca de las 18 horas, cuando la víctima -una mujer- caminaba por la céntrica avenida mientras hablaba por teléfono. En ese momento, una motocicleta que circulaba por el costado este de la vía subió a la vereda y su conductor le arrebató un celular Samsung modelo A22.

La secuencia fue observada por otra transeúnte que se encontraba en las inmediaciones y logró tomar una fotografía desde atrás del motociclista, imagen que resultó clave para la investigación. En la foto se distinguen con claridad el casco, la campera, las características de la motocicleta -una Zanella 110- y los números y letras de la chapa patente.

image
Ministerio Público Fiscal encabezado por Quiroga.

Ministerio Público Fiscal encabezado por Quiroga.

Alertados a través del sistema de cámaras del CISEM 911, efectivos de la Policía de San Juan fueron notificados y, minutos después, interceptaron al imputado en la intersección de calles Tucumán y Benavídez, en dirección al departamento Chimbas. Tello se desplazaba en la motocicleta y vestía un casco y una campera similares a las señaladas por los denunciantes. Sin embargo, el teléfono en cuastión nunca apareció.

La defensa oficial, a cargo de Lucas Quiroga, consideró excesivo el plazo de investigación y solicitó que se reduzca a cuatro meses, pedido que fue rechazado por la magistrada al entender que aún restan medidas pendientes como el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la ampliación de denuncias por parte de testigos y la víctima.

image
Defensor oficial Lucas Quiroga.

Defensor oficial Lucas Quiroga.

En cuanto a las restricciones, la defensa solicitó que no se aplique la prohibición de salir de la provincia y del país debido a la actividad laboral del imputado, que se supone que trabaja en una empresa de turismo y que viaja a menudo, aunque ese detalle no se dejó conocer en la audiencia. El planteo también fue descartado. No obstante, la jueza aclaró que, en caso de necesitar viajar, podrá solicitar la debida autorización judicial.

Además, se resolvió que Tello se ajuste a derecho, comparezca ante la Justicia cada vez que sea requerido y cumpla con la obligación de presentarse en la comisaría 17 cada 15 días.

Temas
Seguí leyendo

San Juan vigila: dónde pusieron 60 nuevas cámaras por pedido de los vecinos

En pleno centro: reventó una vidriera para robar dinero y ropa, fue filmado

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Allanamientos en Pocito: secuestraron drogas y armas, hay dos mujeres detenidas

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Una mujer le quitó el celular a un hombre e hizo una transferencia de $800.000

Revuelo en la Terminal por un detenido: la policía se sorprendió al revisar su mochila

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Te Puede Interesar

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave
¿Motochorro?

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan
Impacto económico

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo
Vialidad Nacional

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa
Disputa judicial

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa

Imagen archivo.
Subsecretaría de Trabajo

Nueva reunión entre el Gobierno sanjuanino y la empresa de seguridad que desvinculó a 118 empleados: continuarán las negociaciones