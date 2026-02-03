martes 3 de febrero 2026

Conflicto

Una mujer le quitó el celular a un hombre e hizo una transferencia de $800.000

Personal de la Comisaria 2da intervino en un conflicto con dinero en el que una persona quedó tras las rejas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la intersección de calles Chile y Entre Ríos, en Capital, una mujer de 29 años fue detenida en medio de un ataque de furia contra un hombre, quien aseguró que le había quitado el celular y realizado una transferencia de $800.000 a la cuenta de un tercero, sin su autorización.

Al llegar al lugar, personal policial de la Comisaría 2da observó a la mujer agrediendo al hombre con golpes de puño y provocándole raspones en los brazos. Durante la intervención de los agentes, la sospechosa se negó a devolver el dinero y manifestó que la transferencia había sido un error de la víctima.

Testigos del hecho relataron que la mujer insultó al hombre, lo agredió físicamente y le rompió la remera. Finalmente, la detenida fue puesta a disposición del ayudante fiscal Dr. Alejandro Solera, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.

