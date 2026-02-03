Una mujer le quitó el celular a un hombre e hizo una transferencia de $800.000

En la intersección de calles Chile y Entre Ríos, en Capital, una mujer de 29 años fue detenida en medio de un ataque de furia contra un hombre, quien aseguró que le había quitado el celular y realizado una transferencia de $800.000 a la cuenta de un tercero, sin su autorización.

Al llegar al lugar, personal policial de la Comisaría 2da observó a la mujer agrediendo al hombre con golpes de puño y provocándole raspones en los brazos. Durante la intervención de los agentes, la sospechosa se negó a devolver el dinero y manifestó que la transferencia había sido un error de la víctima.

Testigos del hecho relataron que la mujer insultó al hombre, lo agredió físicamente y le rompió la remera. Finalmente, la detenida fue puesta a disposición del ayudante fiscal Dr. Alejandro Solera, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.

