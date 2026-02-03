Violencia de género extrema en Santa Lucía: atacó a puñaladas a su pareja y sobrevivió de milagro

Villa Río San Juan, lugar donde ocurrió el hecho de violencia de género. Imagen archivo Tiempo de San Juan

Un impactante hecho de violencia de género ocurrió en el interior de Villa Río San Juan, en Santa Lucía , entre los últimos minutos del lunes y las primeras horas de este martes 3 de febrero. Un hombre atacó salvajemente con un arma blanca a su ex pareja. La chica se salvó y, afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud a pesar del brutal ataque.

Fuentes calificadas de la Justicia confirmaron que hubo una discusión entre los protagonistas y que el agresor -de nombre Maximiliano- agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar a su pareja.

La muchacha se salvó de sufrir consecuencias fatales, ya que, según fuentes del caso, la damnificada sufrió puntazos superficiales. Uno de ellos impactó en el cuello y le provocó una pequeña herida cerca de una vena vital. Perdió sangre, pero no perdió la vida.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson y se supo que llegó consciente. Además, fue atendida por personal policial y quedó internada en observación.

El presunto agresor, identificado como Maximiliano, por ahora no fue aprehendido. En el lugar intervino personal policial de la comisaría jurisdiccional, la UFI Delitos Especiales y la UFI CAVIG.