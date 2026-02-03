martes 3 de febrero 2026

Revuelo en la Terminal por un detenido: la policía se sorprendió al revisar su mochila

Un hombre en actitud sospechosa merodeaba cerca del baño cuando fue interceptado por oficiales en el lugar. Llevaba una peligrosa sorpresa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho policial flagrante tuvo lugar durante la jornada de este lunes en la Terminal de Ómnibus de Capital. El revuelo se generó a partir de la detención de un hombre que, en actitud sospechosa, merodeaba por la zona de los baños.

image

La situación llamó la atención de los efectivos policiales, quienes procedieron a entrevistarlo. Al advertir la presencia policial, el sujeto apuró el paso con intención de retirarse por la zona de acceso y salida del lugar.

image

Durante la requisa, los uniformados encontraron en el interior de su mochila un arma de fuego calibre 22. En el lugar intervino personal policial de Cobra 16, que al constatar fehacientemente la existencia del arma procedió a la detención del individuo, quien quedó alojado en dependencia policial.

image

El ayudante fiscal, Dr. Mariano Teja, se hizo presente para interiorizarse de los pormenores del caso. El detenido fue identificado como Carrizo Leales, Emanuel Alejandro, de 38 años, y quedó a disposición de la Justicia, bajo investigación.

