San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

San Martín se sigue rearmando para esta Temporada 2026 en la Primera Nacional y en las últimas horas abrochó un nuevo refuerzo. Se trata de Lautaro Miguel Ángel Garzón, de 22 años , posición arquero y proveniente de Vélez Sarsfield ; según dio a conocer el periodista radial Cristofer Díaz.

Riesgo Mundial Se suspenden los amistosos de la Selección y crece la incertidumbre antes del debut en Qatar

En redes Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado

Ariel Martos , DT del Verdinegro, se había quedado con un solo arquero. Tras la salida de Matías Borgogno -ahora figura en Platense- , el único en esta posición era Maximiliano Velazco.

Ante la falta de porteros, la dirigencia fue tras uno y en un primer momento concretaron con el ex Boca Juniors, Sebastián Díaz Robles, también de 22 años. La búsqueda siguió y este lunes en la noche se dio a conocer esta nueva incorporación.

Sobre el palmarés de Lautaro Miguel Ángel Garzón, se supo que formó toda su carrera en las inferiores de Vélez Sarsfield. Tuvo su debut en la primera. Según “Transfermarkt” jugó cuatro partidos en la Copa de la Liga Temporada 2023-2024 y tuvo una sola valla invicta. También jugó unos minutos en un partido de la Liga Profesional del mismo año.

Mirá el palmarés completo del nuevo arquero de San Martín

Captura de pantalla 2026-02-03 094335

San Martín sigue de pretemporada y su primer partido oficial será el próximo 15 de febrero por la primera fecha de la Primera Nacional. El rival será Chacarita y jugará de visitante.