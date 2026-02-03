San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

San Martín se sigue rearmando para esta Temporada 2026 en la Primera Nacional y en las últimas horas abrochó un nuevo refuerzo. Se trata de Lautaro Miguel Ángel Garzón, de 22 años, posición arquero y proveniente de Vélez Sarsfield; según dio a conocer el periodista radial Cristofer Díaz.
Sobre el palmarés de Lautaro Miguel Ángel Garzón, se supo que formó toda su carrera en las inferiores de Vélez Sarsfield. Tuvo su debut en la primera. Según “Transfermarkt” jugó cuatro partidos en la Copa de la Liga Temporada 2023-2024 y tuvo una sola valla invicta. También jugó unos minutos en un partido de la Liga Profesional del mismo año.
Mirá el palmarés completo del nuevo arquero de San Martín
San Martín sigue de pretemporada y su primer partido oficial será el próximo 15 de febrero por la primera fecha de la Primera Nacional. El rival será Chacarita y jugará de visitante.