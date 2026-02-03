martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Refuerzo

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

El plantel ya cuenta con tres porteros. Maximiliano Velazco, el ex Boca Sebastián Díaz Robles (22) y ahora, Lautaro Miguel Ángel Garzón, también de 22 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10-11-1822-ntcp_1

San Martín se sigue rearmando para esta Temporada 2026 en la Primera Nacional y en las últimas horas abrochó un nuevo refuerzo. Se trata de Lautaro Miguel Ángel Garzón, de 22 años, posición arquero y proveniente de Vélez Sarsfield; según dio a conocer el periodista radial Cristofer Díaz.

Lee además
gabi sabatini, su galeria de fotos por san juan y el curioso paso por un departamento alejado
En redes

Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado
se suspenden los amistosos de la seleccion y crece la incertidumbre antes del debut en qatar
Riesgo Mundial

Se suspenden los amistosos de la Selección y crece la incertidumbre antes del debut en Qatar

Ariel Martos, DT del Verdinegro, se había quedado con un solo arquero. Tras la salida de Matías Borgogno -ahora figura en Platense-, el único en esta posición era Maximiliano Velazco.

Ante la falta de porteros, la dirigencia fue tras uno y en un primer momento concretaron con el ex Boca Juniors, Sebastián Díaz Robles, también de 22 años. La búsqueda siguió y este lunes en la noche se dio a conocer esta nueva incorporación.

Sobre el palmarés de Lautaro Miguel Ángel Garzón, se supo que formó toda su carrera en las inferiores de Vélez Sarsfield. Tuvo su debut en la primera. Según “Transfermarkt” jugó cuatro partidos en la Copa de la Liga Temporada 2023-2024 y tuvo una sola valla invicta. También jugó unos minutos en un partido de la Liga Profesional del mismo año.

Mirá el palmarés completo del nuevo arquero de San Martín

Captura de pantalla 2026-02-03 094335

San Martín sigue de pretemporada y su primer partido oficial será el próximo 15 de febrero por la primera fecha de la Primera Nacional. El rival será Chacarita y jugará de visitante.

Temas
Seguí leyendo

Marquesado, sin capitán a días del inicio del campeonato sanjuanino: el DT estuvo 3 semanas y pegó el portazo

Nacho Fernández, apartado del plantel por una enfermedad infecciosa: qué es y cómo se contagia

Es influencer, lo reconocen por ser el doble de Vinicius y fichó para un club de Venezuela

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0

La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan

Video: el Duende Verde, desde el palco y en modo hincha de Boca

Cristóbal, el rey de la Vuelta: el pibe del palo del triatlón que rompió un maleficio de 43 años

En el debut del Ruso Ascacibar, Boca le ganó a Newell's y se prende como escolta en la tabla

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Te Puede Interesar

Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta. 
Licitación de Vaca Muerta

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Por Elizabeth Pérez
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió respuestas concretas para la gente
Casa de Gobierno

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió "respuestas concretas" para la gente

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez
Refuerzo

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas