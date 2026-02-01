La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan

Temprano, la Circunvalación empezó a llenarse de fanáticos que llegaron a alentar a sus ciclistas. Debajo del puente de Calle Mendoza, justo en la línea de llegada, se concentró la mayor parte del público; otros puntos de la ruta, como Paula Albarracín deSarmiento, límite con Rawson, y Concepción, también se tiñeron de banderas y colores de las escuadras protagonistas, pero también de los clubes del fútbol local.

El clima, nublado y con ligera llovizna, no amedrentó a nadie. Por el contrario, la frescura del día hizo más ameno el paseo a lo largo del anillo interno de la Circunvalación. Entre banderas dedicadas a los ciclistas, el público acompañó al pelotón con entusiasmo constante, incluso cuando el líder de la general era el chileno Cristobal Ramírez. El corazón, sin embargo, estaba con los ciclistas locales, y en cada tramo se palpaba la emoción de quienes recordaban las gestas de ediciones anteriores y los últimos triunfos de Nicolás Tivani y Laureano Rosas.

El cierre de la etapa tuvo su momento de gloria local: la victoria quedó en manos de Tomás Moyano, del equipo Gremios por el Deporte–Municipalidad de Santa Lucía, desatando los aplausos y la alegría del público que lo acompañó hasta la meta. Sin embargo, el triunfo en la general quedó para el chileno Cristóbal Baeza Muñoz, quien confirmó su gran actuación a lo largo de la carrera.

Desde el aire, el drone de Tiempo de San Juan capturó la magnitud del evento: un río de personas que convirtió el cierre de la carrera en una verdadera fiesta. La última etapa no solo se corrió en la ruta, sino también en cada aplauso, cada bandera y cada mirada emocionada que se asomó al paso del pelotón.