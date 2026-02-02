Nacho Fernández, apartado del plantel por una enfermedad infecciosa: qué es y cómo se contagia

Gimnasia tendrá una ausencia de peso en el compromiso de este lunes ante Aldosivi. Ignacio Fernández, el referente del equipo, quedó al margen de la convocatoria por un problema médico poco habitual que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Según detalló el parte oficial del club, el futbolista atraviesa una bursitis infecciosa en el codo derecho, acompañada por un síndrome de repercusión general. El cuadro lo obligó a guardar reposo tras sufrir fiebre alta durante tres días consecutivos, lo que le impidió entrenarse con normalidad.

Actualmente, el mediocampista se encuentra bajo tratamiento con antibióticos y presenta una persistente inflamación en la articulación afectada. Por este motivo, el cuerpo médico decidió no arriesgarlo y dejarlo fuera del partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

La evolución del jugador será monitoreada día a día, con la expectativa de que pueda volver a sumarse al grupo una vez superado el proceso infeccioso y recuperada la capacidad física necesaria para competir.

Qué es la enfermedad de la bursitis infecciosa que tiene Nacho Fernández

La bursitis infecciosa (o séptica) en humanos es la inflamación de una bursa —saco lleno de líquido que amortigua articulaciones como codos, rodillas u hombros— causada por una infección bacteriana directa, comúnmente Staphylococcus aureus. Produce dolor intenso, calor, enrojecimiento, hinchazón y a veces fiebre, requiriendo atención médica urgente para evitar complicaciones.

Características Principales:

Causas: Se produce por la entrada de bacterias a través de un corte, pinchazo o herida cercana a la articulación, o por la propagación de una infección en la piel (celulitis).

Zonas afectadas: Es más común en el codo (bursitis olecraniana) y la rodilla.

Síntomas: Dolor agudo al mover o presionar la zona, enrojecimiento marcado, aumento de temperatura local y, en casos graves, fiebre y malestar general.

Diagnóstico y Tratamiento: Generalmente se diagnostica mediante la aspiración del líquido de la bursa (artrocentesis) para identificar la bacteria. El tratamiento incluye antibióticos (orales o intravenosos) y, a veces, drenaje o cirugía para eliminar la bursa infectada.