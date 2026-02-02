lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Baja frente a Aldosivi

Nacho Fernández, apartado del plantel por una enfermedad infecciosa: qué es y cómo se contagia

El mediocampista no estará disponible este lunes frente al Tiburón por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El club informó que padece una enfermedad infecciosa en el codo derecho, que lo mantuvo varios días con fiebre y aún lo limita físicamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
621143569_18385666525146975_2618397486070537494_n

Gimnasia tendrá una ausencia de peso en el compromiso de este lunes ante Aldosivi. Ignacio Fernández, el referente del equipo, quedó al margen de la convocatoria por un problema médico poco habitual que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Lee además
marquesado, sin capitan a dias del inicio del campeonato sanjuanino: el dt estuvo 3 semanas y pego el portazo
Golpe bajo

Marquesado, sin capitán a días del inicio del campeonato sanjuanino: el DT estuvo 3 semanas y pegó el portazo
es influencer, lo reconocen por ser el doble de vinicius y ficho para un club de venezuela
¿Marketing o fútbol?

Es influencer, lo reconocen por ser el doble de Vinicius y fichó para un club de Venezuela

Según detalló el parte oficial del club, el futbolista atraviesa una bursitis infecciosa en el codo derecho, acompañada por un síndrome de repercusión general. El cuadro lo obligó a guardar reposo tras sufrir fiebre alta durante tres días consecutivos, lo que le impidió entrenarse con normalidad.

Actualmente, el mediocampista se encuentra bajo tratamiento con antibióticos y presenta una persistente inflamación en la articulación afectada. Por este motivo, el cuerpo médico decidió no arriesgarlo y dejarlo fuera del partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

La evolución del jugador será monitoreada día a día, con la expectativa de que pueda volver a sumarse al grupo una vez superado el proceso infeccioso y recuperada la capacidad física necesaria para competir.

Qué es la enfermedad de la bursitis infecciosa que tiene Nacho Fernández

La bursitis infecciosa (o séptica) en humanos es la inflamación de una bursa —saco lleno de líquido que amortigua articulaciones como codos, rodillas u hombros— causada por una infección bacteriana directa, comúnmente Staphylococcus aureus. Produce dolor intenso, calor, enrojecimiento, hinchazón y a veces fiebre, requiriendo atención médica urgente para evitar complicaciones.

Características Principales:

Causas: Se produce por la entrada de bacterias a través de un corte, pinchazo o herida cercana a la articulación, o por la propagación de una infección en la piel (celulitis).

Zonas afectadas: Es más común en el codo (bursitis olecraniana) y la rodilla.

Síntomas: Dolor agudo al mover o presionar la zona, enrojecimiento marcado, aumento de temperatura local y, en casos graves, fiebre y malestar general.

Diagnóstico y Tratamiento: Generalmente se diagnostica mediante la aspiración del líquido de la bursa (artrocentesis) para identificar la bacteria. El tratamiento incluye antibióticos (orales o intravenosos) y, a veces, drenaje o cirugía para eliminar la bursa infectada.

Temas
Seguí leyendo

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0

La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan

Video: el Duende Verde, desde el palco y en modo hincha de Boca

Cristóbal, el rey de la Vuelta: el pibe del palo del triatlón que rompió un maleficio de 43 años

En el debut del Ruso Ascacibar, Boca le ganó a Newell's y se prende como escolta en la tabla

"Marito" Guevara, el todoterreno silencioso detrás del team santaluceño

Alegría, llanto desconsolado y una comunicación con su familia: así celebró el ganador de la Vuelta a San Juan

VAR, polémica y final de locos: Barracas Central rescató un empate ante Riestra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
marquesado, sin capitan a dias del inicio del campeonato sanjuanino: el dt estuvo 3 semanas y pego el portazo
Golpe bajo

Marquesado, sin capitán a días del inicio del campeonato sanjuanino: el DT estuvo 3 semanas y pegó el portazo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal
A la cárcel

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto
Comunicado

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros
Antes presa que sencilla

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel
Condenados

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel