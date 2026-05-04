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La primera

La sanjuanina Delfina Dibella hizo historia en la Vuelta a España Femenina

La ciclista de 19 años se convirtió en la primera de ciclista de San Juan en disputar la gran prueba en territorio europeo. La joven es refuerzo del equipo italiano Vini Fantini.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Delfina Dibella (con el brazo levantado) en la presentación del equipo.

Delfina Dibella (con el brazo levantado) en la presentación del equipo.

Delfina Dibella Latorre se convirtió este fin de semana en la primera ciclista sanjuanina en competir en la Vuelta a España Femenina. La jovencita de 19 años es refuerzo del equipo continental italiano Vini Fantini – BePink.

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La edición 2026 de la prestigiosa carrera española inició este domingo 03 y concluirá el próximo sábado 09 de mayo. En total serán 819,5 kilómetros repartidos en siete etapas, todas en formato en línea, donde las dos últimas son catalogadas de alta montaña. El gran final será el ascenso al majestuoso L’Angliru. El pelotón está integrado por 18 equipos y 126 ciclistas inscriptas.

La participación para Dibella en la Vuelta es un premio merecido para su corta, pero ascendente carrera. En lo que va del calendario 2026, la sanjuanina terminó 6° entre las sub 23 del Tour El Salvador, 4° en la general de la Vuelta a San Juan Damas, 9° en la contrarreloj individual del Panamericano de Ruta en Colombia y 1° en la contrarreloj individual del Campeonato Argentino de Ruta en Córdoba.

El primer parcial unió a Marín con Salvaterra de Miño en 113,9 kilómetros. La sanjuanina pudo finalizar con la prueba exigente; llegó en la posición 119 a 15 minutos y 36 segundos. La ganadora fue la suiza Noemi Ruegg del EF Education – Oatly, con un tiempo de 2:53:50 segundos. La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y la alemana Franziska Koch (FDJ United – Suez) completaron el podio.

La segunda etapa se disputó este lunes 04, con partida en Lobios y llegada a San Cibrao das Viñas luego de 109,8 kilómetros. Dibella superó el esfuerzo y llegó a meta en el puesto 120, a 27 minuto y 10 segundos de la ganadora. El triunfo le correspondió a la belga Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) con 2:55:50 de tiempo total. Tras dos etapas, la líder de la general individual es la alemana Franziska Koch del equipo FDJ United – Suez (5:49:24 segundos).

Con información de la Secretaría de Deportes.

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