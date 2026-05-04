La sanjuanina Delfina Dibella hizo historia en la Vuelta a España Femenina

Delfina Dibella Latorre se convirtió este fin de semana en la primera ciclista sanjuanina en competir en la Vuelta a España Femenina . La jovencita de 19 años es refuerzo del equipo continental italiano Vini Fantini – BePink.

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La edición 2026 de la prestigiosa carrera española inició este domingo 03 y concluirá el próximo sábado 09 de mayo. En total serán 819,5 kilómetros repartidos en siete etapas , todas en formato en línea, donde las dos últimas son catalogadas de alta montaña. El gran final será el ascenso al majestuoso L’Angliru. El pelotón está integrado por 18 equipos y 126 ciclistas inscriptas.

La participación para Dibella en la Vuelta es un premio merecido para su corta, pero ascendente carrera. En lo que va del calendario 2026, la sanjuanina terminó 6° entre las sub 23 del Tour El Salvador, 4° en la general de la Vuelta a San Juan Damas, 9° en la contrarreloj individual del Panamericano de Ruta en Colombia y 1° en la contrarreloj individual del Campeonato Argentino de Ruta en Córdoba.

El primer parcial unió a Marín con Salvaterra de Miño en 113,9 kilómetros. La sanjuanina pudo finalizar con la prueba exigente; llegó en la posición 119 a 15 minutos y 36 segundos. La ganadora fue la suiza Noemi Ruegg del EF Education – Oatly, con un tiempo de 2:53:50 segundos. La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y la alemana Franziska Koch (FDJ United – Suez) completaron el podio.

La segunda etapa se disputó este lunes 04, con partida en Lobios y llegada a San Cibrao das Viñas luego de 109,8 kilómetros. Dibella superó el esfuerzo y llegó a meta en el puesto 120, a 27 minuto y 10 segundos de la ganadora. El triunfo le correspondió a la belga Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) con 2:55:50 de tiempo total. Tras dos etapas, la líder de la general individual es la alemana Franziska Koch del equipo FDJ United – Suez (5:49:24 segundos).

Con información de la Secretaría de Deportes.